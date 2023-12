Regalan a su papá una falda y la reacción del hombre te hará llorar: "Su momento 'medias de abejita'"

Algunos de los videos más populares de Navidad, son aquellos donde se muestra cómo las personas terminan decepcionadas debido al regalo que reciben, pero el siguiente caso es todo lo contrario, pues un hombre resultó ser el más feliz al recibir una prenda muy especial, te explicamos.

Papá tuvo su momento "medias de abejita" al recibir una falda de regalo y se hace viral

La usuaria @ignaciaroth documentó el pasado 24 de diciembre que tuvo un intercambio de regalos con su familia y si bien todos quedaron satisfechos con los obsequios, su papá terminó siendo el más emocionado, debido a que al abrir su regalo encontró una falda.

El video dio a entender que el hombre deseaba esta prenda tableada y con estampado a cuadros desde hace un tiempo y al momento de desdoblarla, comenzó a brincar de emoción al mismo tiempo que se la sobrepuso para ver si era de su talla.

La joven explicó que ver a su papá así de contento solo podía significar una cosa y es que tuvo su momento "medias de abejita", el cual es un trend de TikTok que nació gracias a la cinta 'Yo antes de ti', donde las personas reciben el regalo que quisieron toda su vida.

El señor no tardó mucho para mencionar que se iba a probar su nueva falda y corrió a su cuarto para hacerlo mientras todos los demás lo veían con una sonrisa en el rostro.

Así reaccionó Internet al ver el video del señor modelando su falda

Dicho clip explotó en TikTok en tan solo 24 horas, pues acumuló 4 millones de vistas. En los comentarios, los internautas aseguraron que la reacción del señor fue demasiado linda y lo felicitaron por tener su momento "medias de abejita".

"Es el verdadero medias de abejita", "Me encantó... Expresa sus emociones libremente", "¡Me encanta! se ve extremadamente feliz", "Lo quiero mucho señor que tiene su primera falda", "No puedo con su emoción, es el mejor video de "medias de abejita" que he visto hasta ahora", "Amo que fuera corriendo a probársela", "Lo más hermoso que pude ver hoy", "Este es el verdadero momento de medias de abejita", "Su felicidad se desborda", "Amé, qué lindo hacer felices a nuestros papás" o "La reacción fue literalmente la misma que en la escena medias de abejita", fueron algunos puntos de vista.



Otros pidieron una segunda parte del TikTok debido a que deseaban ver al señor modelando su falda nueva y no pasó mucho tiempo para que la usuaria cumpliera los deseos de todos.

Fue así que el señor modeló como si estuviera en una pasarela, revelando que la falda estilo escosesa le quedaba a la perfección y para probarlo, dio muchas vueltas con ella al ritmo de una canción que sonaba al fondo.

"William Wallace, Corazón valiente le queda perfecta", "No tengo dudas de que tu papá fue escocés en su otra vida", "Kilt escocés, divino", "Sabes que a alguien le encantó su regalo cuando se ponen a bailar", "Le queda como me imaginé... perfecto", "Su emoción es contagiosa", "Gracias por compartir esto, le queda de lujo", es lo que expresaron.



¿Crees que sea el mejor video de "medias de abejita"? Dinos en los comentarios.

