Películas que nos recuerdan lo maravillosas que son las mamás (perfectas para ver el Día de las Madres)

Video 5 series y películas que te harán correr a abrazar a tu mamá: prepara los pañuelos

El Día de las Madres es una ocasión para celebrar a esas mujeres excepcionales que nos dieron la vida, nos criaron con amor y nos siguen apoyando incondicionalmente. A través del cine, podemos encontrar historias conmovedoras que reflejan la importancia de la figura materna y el impacto que tiene en nuestras vidas.

Y como ya está cerca este 10 de mayo, a continuación, te presentamos una selección de 10 películas que te harán reflexionar sobre el amor, la fortaleza y el sacrificio de las madres, pero que además nos presentan mamás maravillosas:

1. 'Mamma Mía!' (Star+)

Un musical lleno de alegría y nostalgia que narra la historia de Sophie (Amanda Seyfried), una joven que busca descubrir la identidad de su padre antes de su boda. Con la ayuda de Donna (Meryl Streep), su madre, y sus tres posibles progenitores, Sophie se embarca en un viaje lleno de música, baile y emociones.

2. 'Valiente' (Disney+)

En el corazón de la antigua Escocia, Mérida, una joven princesa desafía las tradiciones de su clan al negarse a casarse por un arreglo concertado. Decidida a forjar su propio destino, Mérida se enfrenta a un feroz oso y a las expectativas de su familia, demostrando su valentía y determinación.

La película nos muestra cómo la relación con su madre cambia cuando ésta es víctima de un embrujo que su propia hija deseó.

Una vez más la actriz inglesa prestó su voz para el doblaje de una película animada Disney, se trató de la reina Elinor de ‘Valiente’ (2012). Imagen Disney

3. '¿Dónde quedó el amor?' (max y Prime Video)

Esta película, basada en la novela homónima de Billie Letts, sigue a Novalee Nation (interpretada por Natalie Portman), una joven de diecisiete años que está embarazada y procedente de Tennessee. Su novio, Willy Jack Pickens, la abandona en un Walmart en Sequoyah, Oklahoma. Sin hogar y con apenas cinco dólares y cincuenta y cinco centavos en su bolsillo, Novalee decide vivir en secreto en el Walmart hasta que su hija, Americus, nace seis semanas después. A partir de ese momento, Novalee se propone criar a su hija y reconstruir su vida.

La película aborda temas como la maternidad, la resiliencia y la importancia de las conexiones humanas. A lo largo de la historia, Novalee encuentra apoyo y amistad en las personas que la rodean, demostrando que el amor maternal puede surgir incluso en los momentos más difíciles.

¿Dónde quedó el amor? Imagen Paramount Pictures

4. 'Todo sobre mi madre' (Prime Video)

Tras la muerte de su hijo Esteban en un accidente automovilístico, Manuela busca al hombre responsable. En su búsqueda, se encuentra con una serie de personajes peculiares que la ayudan a descubrir la verdad sobre Esteban y sobre sí misma.

5. 'Un viernes de locos' (Disney+)

Esta divertida comedia familiar narra la historia de Tess (Jamie Lee Curtis), una madre abnegada y un tanto controladora, y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan), quien constantemente la critica por su actitud. Tras una discusión acalorada, ambos se despiertan un día en el cuerpo de la otra, lo que les permite experimentar la vida desde la perspectiva de la otra y comprender mejor sus frustraciones.

'Freaky Friday' Imagen Grosby Group

6. 'The Kids Are All Right' (Prime Video)

En esta película, seguimos la historia de una familia poco convencional. Dos madres lesbianas (interpretadas por Annette Bening y Julianne Moore) enfrentan desafíos y alegrías mientras crían a sus hijos. La película aborda temas de amor, identidad y la complejidad de las relaciones familiares.

'The kids are all right' Imagen Focus Features

7. 'Qué esperar cuando se está esperando' (Star+, Vix y Prime Video)

Esta comedia reúne a un elenco estelar (incluyendo a Cameron Díaz y Jennifer Lopez) y presenta diferentes perspectivas sobre la maternidad. Las historias de varias parejas que esperan bebés se entrelazan, mostrando las alegrías, los miedos y las sorpresas que acompañan al embarazo y la crianza.

8. 'Volver' (Netflix)

Dirigida por Pedro Almodóvar, esta película española nos sumerge en una historia de amor maternal desde una perspectiva única. Penélope Cruz interpreta a una mujer que cree que su madre ha fallecido, pero descubre que está viva. La película explora la fuerza del vínculo entre madre e hija.

Película 'Volver' Imagen Canal+ España

9. 'La habitación' (Netflix)

Una película conmovedora y poderosa que narra la historia de Ma (interpretada por Brie Larson), quien vive confinada en una habitación después de ser secuestrada. Su hijo Jack (Jacob Tremblay) nace en ese espacio limitado, y Ma hace todo lo posible para crear un mundo hermoso para él dentro de esas cuatro paredes.

10. 'Quédate a mi lado' (Netflix)

Esta película, protagonizada por Julia Roberts y Susan Sarandon, nos sumerge en la vida de una madre soltera y sus dos hijas. La historia se centra en la relación entre la madre y la hija mayor, interpretada por Roberts. A medida que enfrentan dificultades y cambios, la película celebra el amor incondicional y la fuerza de las madres en momentos de crisis.

El elenco de 'Quédate a mi lado' ha cambiado mucho desde su estreno Imagen TriStar Pictures / 1492 Pictures