Le devuelve a su mamá todos los tuppers que le prestó y ella no sabe si reír o enojarse: video

Video Estadounidense pierde el tupper que su esposa mexicana le mandó al trabajo: el regaño se hace viral

Gracias a TikTok, los videos que muestran las reacciones de los padres ante diversas situaciones o noticias que les dan sus hijos se han vuelto virales, ya que sus expresiones genuinas les dan un toque especial. Como el siguiente, en el que una chica hizo enojar a su mamá de una manera única.

Mamá reacciona al recibir de vuelta sus tuppers: momento conquista TikTok

Es bien sabido que en la cultura latina, las mamás tienen un apego especial y peculiar por los tuppers, es decir, los contenedores donde se guarda la comida, y los cuidan como si fueran un tesoro.

Precisamente, la joven latina Laila González Sassón (@lailagsasson) reveló en un video que tenía una gran cantidad de esos refractarios en su poder, los cuales había tomado de la casa de su mamá, pero que nunca había regresado, hasta hace poco.

Reunió todos y los metió en una bolsa de plástico para devolvérselos, aunque ella no recordara si los había prestado o perdido. Al llegar a su casa, tocó la puerta y se los entregó, pero su mamá no reaccionó feliz.

"¡Mirá, Mira! ¡pero vos sos una atrevida!. ¡Yo no puedo creer esto, acá hay un montón de cosas mías que yo ni sabía!. ¡Por confiar en vos!. ¡Esto es mío!, fueron las frases que dijo con un tono de enojo.

¿Cómo reaccionó Internet al video?

Aunque el video es breve, hasta ahora ha logrado más de 23 millones de vistas y 3 millones de likes por una razón simple: muchos usuarios comentaron que también conservan tuppers de sus mamás y no se los han devuelto. Además, aseguraron que si lo hicieran, sus madres reaccionarían de la misma manera que la señora del video.

"Re tierna cuando la vio, pero ve los tuppers y se transforma", "Pensé que iba a estar re agradecida no enojarse, jaja", "Casi le da el infarto a tu mamá", "Apuesto que ni se acordaba de sus tuppers y aún así se enojó", "Ni se lo hubieras devuelto ahora ya no te quiere", "Lo que ella no sabe es que se los va a llevar otra vez, pero llenos" o "Debiste llegar con un regalo de disculpa a lo menos", fueron algunos de los comentarios.



Otros mencionaron que no entienden por qué las mamás, al menos latinas, tienen una obsesión con los tuppers y se enojan si sus hijos los pierden o no se los devuelven, lo cual también fue tema de conversación.

"El amor de una madre por los hijos solo es superado por su amor a los tuppers", "¿Todos tenemos la misma mamá o por qué la mía también se enoja porque me quedo sus tuppers?", "No sé que tienen las madres con los tuppers, los quieren mas que a nosotros sus hijos", "¿Se dan cuenta que los tupper sacan lo peor de nuestras mamás?" y "Nunca entenderé por qué las mamás aman tanto los tuppers", fueron otros más.

Imagen @lailagsasson / TikTok