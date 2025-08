Mujer con vitiligo recibe su primer Barbie y se emociona al ver que se parece a ella

"Ella se contuvo para llorar, pero yo no", " Qué hermoso me dieron ganas de llorar", "Lo abrí y no pensé llorar con esto, es hermoso", "Sí se me salió mi lagrimita porque la señora se ve muy feliz", "Llorar por extraños es mi pasión", o "Al que no le dieron ganas de llorar tiene corazón de piedra", es lo que comentaron.