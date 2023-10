¿Juan de Dios Pantoja tiene un hijo fuera del matrimonio? Lo amenazan con mostrar pruebas

Días después de que corrió como pólvora en redes sociales la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja un nuevo escándalo envuelve a los influencers, pues hay quien asegura que el cantante tendría un hijo con otra mujer.

Luego de que fueron filtradas imágenes en las que presuntamente se ve a JD Pantoja en la cama con una mujer que no es su esposa y con la polémica ardiendo en redes, Cecia Loaiza, prima de Kimberly Loaiza, lanzó una serie de amenazas sobre mostrar pruebas de un supuesto tercer hijo de Pantoja.

La también creadora de contenido confrontó a Juan de Dios Pantoja luego de que supuestamente le tumbara su cuenta de Instagram y bloquear las cuentas de TikTok y YouTube de Kimberly Loaiza.

¿Juan de Dios Pantoja tuvo un hijo con otra mujer?

Cecia fijo una hora para que las cuentas antes mencionadas regresaran a manos de sus dueñas, en caso de no cumplirse, ventilaría información sobre la supuesta paternidad de Juan de Dios Pantoja fuera del matrimonio.

“Elimíname las cuentas que quieras, pero eso no va a hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro que, si no me regresas mi Instagram en menos una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban”, publicó en X Cecia el pasado 24 de octubre.



Las advertencias de Cecia parecieron funcionar pues momentos después lanzó un par de mensajes más en los que dio a entender que ya había recuperado el manejo de sus cuentas.

“Bueno, comienza la cuenta regresiva. Pongan sus cronómetros porque esto se va a poner bueno. Se te olvida que te pusiste en contra de las personas que más te conocen... No que no”, publicó.

Juan de Dios Pantoja niega paternidad fuera del matrimonio

En medio de especulaciones sobre una inminente separación con Kimberly Loaiza por una supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja y teorías que afirman que todo forma parte de un espectáculo planeado como marketing para un nuevo lanzamiento musical, el cantante reaccionó a los rumores de una paternidad fuera del matrimonio.

“No la embaracé no se crean todo lo que están inventando. Todos esos que dicen tener ‘fuentes’ que le están revelando la ‘verdad’ están mintiendo, es cuestión de tiempo para que vean que solo están inventando cosas para tener atención un rato”, se defendió en X.



En medio de la polémica, Juan de Dios Pantoja publicó una grabación en la que reconoció haber cometido un error y que pronto se sabría la verdad, mientras tanto Kimberly Loaiza anuncio su retiro temporal de las redes sociales, asegurando que el escándalo con el padre de sus dos hijos, Kima y Juanito, no se trataba de ninguna broma, ni truco publicitario.