Novios demuestran su fanatismo con boda temática del Club América que se hizo viral: "Así sería la mía"

Las imágenes de una boda temática impactaron las redes sociales durante los últimos días de diciembre del 2023, ya que los novios demostraron su fanatismo por 'Las Águilas' del Club América.

Sin lugar a dudas una boda es un momento muy especial para las parejas, sobre todo para las mujeres, y muchos internautas quedaron impactados al saber que la novia estaba de acuerdo en incluir todo tipo de detalles alusivos a este increíble equipo de fútbol que ya está planeando el torneo de Clausura 2024.

¿Cómo fue la boda con temática del Club América?

El enlace se llevó a cabo luego de que el Club América tuviera una buena racha en el ámbito deportivo al vencer contra Tigres en la Final del Apertura 2023, a finales del año pasado.

Cada detalle fue planeado cuidadosamente por los novios, quienes acudieron al altar para darse el 'sí' definitivo de una manera muy original.

En los videos e imágenes sobre el enlace puede verse que el novio viste un traje color azul, similar al del uniforme del equipo de fútbol, además de un pin conmemorativo con el escudo del Club América en la solapa.

El pastel de bodas, de tres pisos, fue mitad blanco y mitad azulcrema (como el uniforme de los jugadores del América), con el escudo americanista en medio y la imagen del águila (mascota del equipo) sobresaliendo de él.

Además, los padrinos lucieron máscaras con los rostros de los jugadores Luis Fuentes, Jonathan Dos Santos y Alejandro Zendejas durante el típico lanzamiento del liguero de la novia.

Incluso hubo un balón de fútbol color amarillo y una 'Copa Mundial' falsa para posar con éstos para la foto del recuerdo.

Todos estos detalles llamaron la atención a invitados y luego a los usuarios de redes sociales que presenciaron el festejo en el que, sin lugar a dudas, todos se la pasaron increíble.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la boda temática del América?

Los internautas se dividieron en opiniones entre los que aplaudieron la audacia del novio, lo permisivo de la novia y el fanatismo de ambos; y los que criticaron el hecho.

"Así sería la mía", "Si no es así mi boda, no me caso", "¡Vamos! ¡Vamos América!", "Casada, pero a qué costo", "Una boda es una ocasión especial, no cualquier fiesta temática", "Prefiero quedarme soltera", "Como cuando te casas con un americanista", "Qué boda tan original y divertida", "Sí soy", opinaron algunos.



¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría una boda así?