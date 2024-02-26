Joven crea ropa con piel de pescado para reducir impacto ambiental: sus diseños la hicieron viral

Video Las mujeres ya no se visten para gustarle a los hombres: lo hacen para alguien más (y no son ellas)

Una joven diseñadora de modas está dando de qué hablar en redes sociales por sus inusuales técnicas y materiales al crear ropa: conoce su historia.

Joven diseña ropa con piel de pescado y se hace viral

Las redes sociales le dan a los artistas emergentes una importante plataforma para compartir su talento con el mundo entero. Tal es el caso de Isabelle Taylor, una joven que se ha hecho viral por sus diseños de moda únicos, hechos con piel de pescado.

En una entrevista con ‘The Guardian’, la joven contó que empezó a experimentar con este material cuando estudiaba en la universidad y vivía arriba de una pescadería. En ese entonces, también se encontraba en búsqueda de una opción más sustentable a los tradicionales textiles que se usan en la moda.

“Es la manera en la que puedo hacer moda sin odiarme a mí misma, porque antes de experimentar con piel de pescado, luchaba por tener motivación y me sentía fuera de lugar en la industria, porque no quería contribuir a los vertederos (de ropa)”, dijo al respecto en un TikTok de finales de enero.



Principalmente, las pieles que usa son de salmón, que las pescaderías desechan para vender los pescados sin piel o ahumados.

A través de sus perfiles digitales, Isabelle Taylor documenta todo el tratamiento que le da a estas: desde retirarles rastros de carne o escamas hasta teñirlos y limpiarlos a profundidad.



En entrevista con ‘The Guardian’ la joven detalló que, después de ese proceso, las pieles son muy fáciles de trabajar: basta con ponerlas en la forma que se desea para que adopten y mantengan su forma. Es decir, no hay que coser o pegarlas entre sí.

Los diseños de Isabelle Taylor destacan no solo por su método, también por un estilo futurista y surrealista.

Hay que señalar que el uso de piel de pescado en la ropa no es del todo innovadora. Pueblos indígenas como los hezhen o los nivjis se han valido de esta por años.

La joven diseñadora se dice consciente de que usar piel de pescado en ropa puede ser “controversial”, pues algunos podrían señalar que aumentaría la pesca y se convertiría en un nuevo mercado en vez de una manera de aprovechar mejor los desechos. En ese escenario, asegura, “encontraría una industria diferente” para usar sus desechos.

Isabelle ya trabaja en su propia marca de ropa con piel de pescado

La popularidad de los diseños de la joven ya trascendieron la frontera digital. A inicios de febrero relató en un TikTok que había sido contactada por la estilista de Julia Fox para hacerle un vestido a la actriz para la Semana de la Moda en Nueva York. Si bien, la estrella no lo usó al final de cuentas, la petición le dio a Isabelle “un aumento de confianza de saber que está trabajando en la dirección adecuada”.

Además, ha dejado ver que prepara el lanzamiento de su propia firma de moda, que estará completamente enfocada en piezas hechas de piel de pescado.

