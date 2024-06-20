Quiso comprar una bolsa de lujo en menos de 10 dólares y acabó "humillado": video viral

Video Mexicano compró aretes Cartier en 237 pesos: la marca se negó a dárselos y esto pasó

La más reciente en viralizarse es la de un joven que, al creer que un bolso de lujo era muy barato, lo intentó adquirir, pero terminó “humillado”.

PUBLICIDAD

Joven intentó comprar bolso de lujo que creyó costaba menos de 10 dólares

Alonso Espinoza (@alonsoespinoza00) es un joven mexicano que suele usar sus redes sociales para compartir sus esfuerzos en el mundo del culturismo.

Si bien, de vez en cuando también publica algunos vistazos de su día a día en sus perfiles digitales. Eso sucedió el 14 de mayo pasado, cuando contó en su cuenta de TikTok el vergonzoso momento que pasó al intentar comprar un bolso de lujo.

Según relató, fue a un centro comercial en busca de un regalo. Le llamó la atención un bolso de la firma Bvlgari, así que pidió informes del producto. La persona que lo atendió le informó que costaba “150 (pesos, alrededor de 8 dólares)”.

Joven contó que quiso comprar un bolso de lujo de Bvlgari como si fuera barato: video viral Imagen TikTok/ Imagen creada con Inteligencia Artificial



“Yo la verdad no sé de marcas, pero yo dije ‘ah, pues está baratita, ha de ser corriente’”, contó. Aunque no le agradó la idea de, a su entender, comprar algo de poca calidad, decidió pagarla para no regresar con las manos vacías.

Cuando estaba por darle un billete de 500 pesos al vendedor, este le explicó que en realidad eran 150 mil pesos (más de 8 mil dólares): “Y yo: ‘ah, gracias’”.

“Nunca me habían humillado tanto en mi vida”, afirmó Alonso en su video de 33 segundos.

Tal como relató el joven en TikTok, los bolsos Bvlgari son costosos. Sus precios pueden ir desde los 22 mil pesos (aproximadamente mil 200 dólares) hasta superar los cientos de pesos.

TikTok reacciona a la historia viral del joven.

Desde el pasado abril a la fecha, el video de @alonsoespinoza00 ha sumado 3.6 millones de reproducciones, más de 450 mil ‘likes’ y más de 2 mil comentarios.

PUBLICIDAD

La anécdota del joven generó toda una conversación en TikTok sobre el costo del accesorio así como el vergonzoso momento que él pasó.

“Ni las clon (piratas) cuestan eso”, “Ni los chilaquiles cuestan eso”, “Me pasó lo mismo una vez”, “Es que tú también”, “No te juzgo porque pude ser yo”, “Antes no pediste dos bolsas pensando que te sobraba cambio”, “Todavía le pagó con un billete de 500 para verse ‘pudiente’”, fueron algunos de los comentarios que otros usuarios le dejaron.



Aunque muchas personas expresaron que era imposible creer que un bolso costara 150 pesos, otras opinaron que 150 mil pesos es excesivo para un accesorio:

“Me parece normal que para muchas personas pueda ser algo desconocido, incluso impensable, que una bolsa cueste eso”, “Lo peor es que la bolsa cuesta casi lo mismo que un carro”.