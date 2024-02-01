¿Quién es María Bottle y por qué sus extravagantes looks son tan populares en TikTok? le llueven hate y halagos

Video Las mujeres ya no se visten para gustarle a los hombres: lo hacen para alguien más (y no son ellas)

En todo el mundo existen influencers que se dedican a mostrar su estilo, dar consejos de moda y en México, quien comenzó a destacar fue María Bottle.

María Bottle la tiktoker especialista en moda que causa controversia con sus looks

La joven mantiene en TikTok más de 3.6 millones de seguidores gracias a su manera de vestir y sus conocimientos de la alta costura, los cuales la catapultaron al éxito. En sus videos demostró en varias ocasiones que asiste a eventos de moda tanto en su país de origen como en el extranjero y cómo incluso las marcas de lujo le mandan regalos como maquillajes, ropa y accesorios.

Bottle deja en claro que le gusta romper las reglas en cuanto a la mezcla de prendas y su estilo es descrito por sus seguidores como "único e irreverente", ya que también juega con los colores y las diferentes texturas.

Algo importante a resaltar es que en diversas ocasiones la joven se ha hecho viral, por ejemplo cuando combinó unos guantes hechos con bolsas de plástico con un vestido largo, al recrear looks extraños de las celebridades y probar productos virales.

Sus videos de TikTok dividen opiniones entre los internautas

En sus clips muchos internautas la felicitan por los looks que arma y la seguridad con la que los porta, pues no tiene miedo al qué dirán.

"Amo el estilo de Mari", "Toda una sensación te amamos", "Solo se que todo lo que te pones luce precioso", "Simplemente una experta en moda", "Tus outfits son divinos", "Muy linda chica", "Tienes un look locochón, pero no me desgrada", "Wow quisiera tener un estilo como el tuyo", "Todo lo que te pones te queda top", "La verdad sí me pondría varios looks de los que te he visto" o "La verdadera fashion icon", es lo que expresaron.



Otros simplemente se han dedicado a criticar a María Bottle, pues en su punto de vista no sabe sobre moda o cómo vestirse bien, pues sus combinaciones no resultan acertadas.

"Se viste con combinaciones de ropa que de niña que mi mamá no me dejaba usar", "¿Es broma o es real la manera en que te vistes? Pregunta seria", "Un atrevimiento total sus looks, cero bonitos", "No sé quien te dijo que te vistes bien amiga, nada que ver", "Juro que intento verlo como ella lo ve pero es que es imposible", "La moda de mi hijo de 5 años sería así" y "Jesús bendito no entiendo cómo hagalan su manera de vestir, muy fea la verdad", fueron algunos puntos de vista.



Incluso la han comparado con Nacaranda, el personaje del programa 'La Hora Pico' y ella para demostrar que el 'hate' no le importa en lo absoluto, hizo un outfit inspirado en ella asegurando que el resultado final sería espectacular.

Por último, uno de sus logros más importantes fue ser nominada a los TikTok Awards en la categoría de '#TikTokFashion' y si bien no se llevó el galardón, sus seguidores la felicitaron por todos los logros que acumula hasta el momento.