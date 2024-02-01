TikTok

¿Quién es María Bottle y por qué sus extravagantes looks son tan populares en TikTok? le llueven hate y halagos

Los influencers de moda crecen en redes sociales gracias a su manera de vestir y una de las más virales de México es María Bottle.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Las mujeres ya no se visten para gustarle a los hombres: lo hacen para alguien más (y no son ellas)

En todo el mundo existen influencers que se dedican a mostrar su estilo, dar consejos de moda y en México, quien comenzó a destacar fue María Bottle.

María Bottle la tiktoker especialista en moda que causa controversia con sus looks

PUBLICIDAD

La joven mantiene en TikTok más de 3.6 millones de seguidores gracias a su manera de vestir y sus conocimientos de la alta costura, los cuales la catapultaron al éxito. En sus videos demostró en varias ocasiones que asiste a eventos de moda tanto en su país de origen como en el extranjero y cómo incluso las marcas de lujo le mandan regalos como maquillajes, ropa y accesorios.

Bottle deja en claro que le gusta romper las reglas en cuanto a la mezcla de prendas y su estilo es descrito por sus seguidores como "único e irreverente", ya que también juega con los colores y las diferentes texturas.

Algo importante a resaltar es que en diversas ocasiones la joven se ha hecho viral, por ejemplo cuando combinó unos guantes hechos con bolsas de plástico con un vestido largo, al recrear looks extraños de las celebridades y probar productos virales.

@mariabottle_

Bolsas del oxxo omgggg viva el #upcycling #fashionweek #GetReadyWithMary #marcasmexicanas

♬ sonido original - mariabottle

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

Sus videos de TikTok dividen opiniones entre los internautas

En sus clips muchos internautas la felicitan por los looks que arma y la seguridad con la que los porta, pues no tiene miedo al qué dirán.

"Amo el estilo de Mari", "Toda una sensación te amamos", "Solo se que todo lo que te pones luce precioso", "Simplemente una experta en moda", "Tus outfits son divinos", "Muy linda chica", "Tienes un look locochón, pero no me desgrada", "Wow quisiera tener un estilo como el tuyo", "Todo lo que te pones te queda top", "La verdad sí me pondría varios looks de los que te he visto" o "La verdadera fashion icon", es lo que expresaron.


Otros simplemente se han dedicado a criticar a María Bottle, pues en su punto de vista no sabe sobre moda o cómo vestirse bien, pues sus combinaciones no resultan acertadas.

@mariabottle_

Styliemg el sueter que tiene bella hadid #GetReadyWithMary #outfit #bellahadid #frankiesbikinis #moda

♬ sonido original - mariabottle
"Se viste con combinaciones de ropa que de niña que mi mamá no me dejaba usar", "¿Es broma o es real la manera en que te vistes? Pregunta seria", "Un atrevimiento total sus looks, cero bonitos", "No sé quien te dijo que te vistes bien amiga, nada que ver", "Juro que intento verlo como ella lo ve pero es que es imposible", "La moda de mi hijo de 5 años sería así" y "Jesús bendito no entiendo cómo hagalan su manera de vestir, muy fea la verdad", fueron algunos puntos de vista.


Incluso la han comparado con Nacaranda, el personaje del programa 'La Hora Pico' y ella para demostrar que el 'hate' no le importa en lo absoluto, hizo un outfit inspirado en ella asegurando que el resultado final sería espectacular.

Por último, uno de sus logros más importantes fue ser nominada a los TikTok Awards en la categoría de '#TikTokFashion' y si bien no se llevó el galardón, sus seguidores la felicitaron por todos los logros que acumula hasta el momento.

@mariabottle_

#pegar un video de @Kyan Kri recreando el famoso look ❤️ #mariabottle #outfits #subwaysessions #recrar

♬ sonido original - mariabottle

Te puede gustar:

Relacionados:
TikTokModaViralBelleza y ModaRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD