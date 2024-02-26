Estudiantes mexicanos organizan 'desfile de modas' como protesta: los diseños impactan a TikTok

La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las más prestigiosas de México y América Latina por la gran variedad de carreras que ofrece y ser pública; no obstante, un alumno remarcó que no existe una licenciatura de diseño de modas, lo cual provocó una protesta única en su tipo, te explicamos.

Crean protesta en forma de desfile para exigir a la UNAM integrar el diseño de modas como carrera

Fue a finales de 2023 cuando el usuario @wuaflin mostró su inconformidad porque aquellos que pertenecen a la institución no pueden escoger esta carrera y alentó a todos en TikTok a exigir que sea creada en un futuro.

"¿Por qué la moda sigue siendo un privilegio hasta hoy en día y por qué en la UNAM no existe alguna opción relacionada con la moda? En la Ciudad de México tampoco existen opciones gratuitas... Es por eso que se formará un comité para conseguir la creación en la UNAM. Ya basta de que solo los ricos tengan la oportunidad de vivir y de cumplir sus sueños fácilmente", fue parte de su discurso.



El material obtuvo más de cien mil vistas y en los comentarios, hubieron opiniones a favor del movimiento y otros en contra.

Poco después, el autor del clip hizo una invitación pública para que las personas asistieran a la primer protesta en forma de pasarela, la cual tenía como objetivo hacer posible la existencia del diseño de modas en la casa de estudios, visibilizar a los diseñadores talentosos y mostrarse en contra del elitismo que rodea a dicho campo.



Fue así que el el 23 de febrero pasado, efectivamente se realizó el evento, donde decenas de modelos lucieron diseños increíbles cerca de la torre de rectoría de la UNAM y quienes recibieron aplausos del basto público que se reunió.

Video hace que internautas choquen en opiniones sobre la carrera de moda en la UNAM

La diversidad de texturas, técnicas de bordado, telas y temáticas hizo del evento un éxito. Por otro lado, los tiktoks que se han publicado al respecto se volvieron extremadamente populares y muchos internautas desean ver que la moda llegue a la UNAM.

Mucho concepto, mucho talento wow. Yo siempre quise estudiar Diseño de Modas y duele mucho que en la UNAM no exista esa hermosa carrera, no pierdan la fe", "Se que lo lograrán no se rindan", "Protestan de una manera jamás vista en la UNAM, de corazón, espero que hagan un cambio en la escuela", "Estos son los verdaderos punk de la nueva generación me encanta los disruptiva que es", "Wow amé todo", o "La pasarela está en otro niver triunfarán pronto o "Si se ve que falta mucho conocimiento de confección en sus propuestas pero de eso se trata, de que la UNAM los apoye académicamente", resultaron algunas.



Unos más remarcaron el argumento que la carrera de diseño de modas es muy cara y el movimiento no llegará a ningún lado por lo mismo o debido a la poca indistria que existe en el país.

"¿Y de qué sirve la carrera si no hay industria dónde ejercer?", "Ok la UNAM abre la carrera y los materiales, ¿qué? van a seguir estudiando quienes puedan costearlo", "La moda es como la pintura, subjetiva y abstracta pero sobretodo siempre elitista. Tristemente en ese mundo importan más los contactos", "Bueno, la crean, pero aún así todo es muy caro", "Aunque la UNAM quisiera no hay fondos, apenas puede estar a flote con las carreras que tiene", "Jamás van a invertir en algo así, pero su esfuerzo es visible".



De acuerdo a @wuaflin se tienen otras 5 pasarelas programadas este año para seguir exigiendo a la UNAM la implementación de la carrera de diseño de modas.

