¿Por qué los centennials usan una gorra de animalito? Te contamos por qué son virales
Las llamadas 'gorras de animalitos' son en realidad una colección llamada Animal Farm Truckers de la marca Goorin Bros que todos comenzaron a usar como una moda en la que cada quien elige su animal y color favorito, pero ¿qué significado tienen y cómo fue que se volvieron tan famosas?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Seguramente todos nos hemos topado en centros comerciales, mercados o redes sociales con personas que usan 'las gorras de animalitos', como se les llama comúnmente a la colección Animal Farm Truckers de la marca Goorin Bros.
¿Por qué se volvieron virales las gorras Goorin Bros.?
Además de contar con un diseño sencillo, las gorras tienen una gran cantidad de animales y variados colores, en las que seguramente puedes encontrar tu favorito, aquél con el que sientas que te identificas más, por las que se popularizaron como una moda para las nuevas generaciones, quienes les han buscado un significado especial.
Pero la verdadera razón del gran auge de esta marca es porque la empezaron a usar estrellas de todos los ámbitos, de la talla de Leo Messi, Neymar, Enrique Iglesias, Gerard Butler, Kun Agüero, Mikel Erentxun, Shanna Kress, Andrew Linconl, entre muchos otros.
Y aún hay una razón más, que había permanecido oculta y que fue por lo que todo comenzó y que explicaron en el podcast de Jacobo Wong y el de Condado Babuino.
"Es una marca que inició en San Francisco y que aparentemente tiene mensajes secretos: Era para la comunidad gay en San Francisco. Había como cuatro animalitos y eran como 'winx' en la comunidad LGBT en San Francisco. Los demás no sabían qué significaba, pero ellos decían: 'Ah, ese güey es gay, porque tiene gorra de animalito'. Al final empezaron a aparecer en un buen de lugares", explicó Wong.
@jacobowong
Las gorras de animalitos tienen mensajes secretos!! #gorrasdeanimalitos #jacobowong cosaspodcast #robertomtz♬ sonido original - JacoboWong - jacobowong
Los significados ocultos de las 'gorras de animalitos'
Antes de incluir cobras, canguros, abejas y toda la fauna que te puedas imaginar, se inició con cuatro animales: El león (que ha sido el más popular desde entonces), el oso, el gallo y el burro.
@condadobabuino
¿Conocías la historia de estas gorras? 🧢✨ #latiendadelasgorras #muna #spacemunarriz #gorra #gorras #podcasts #podcastclips #podcast #condadobabuino #parati #fyp♬ sonido original - Condado Babuino
Si nos guiamos por lo que dicen los influencers que hablaron del tema, podemos darnos cuenta de que algunos de éstos sí tienen un mensaje en código para la comunidad gay, por ejemplo, se les llama 'osos' a los hombres que son grandes y peludos, 'burros' a quienes tienen un miembro masculino prominente, 'gallo' por sí misma, la palabra en inglés 'cock' se refiere a este órgano.
"De hecho, la primera vez que salieron fue en la película 'Son como niños', las usaba Higgins", "Yo mirando el video con gorra de animalitos", "Los alucines", "Voy por mi gorra de gallo", "Yo tengo una de oveja negra y me encaja perfecto, porque así me consideran en mi familia", "En San Francisco, aquí es otra onda", "El creador de la marca: al chile ni yo me sabía esa", "Creo que era por los camioneros americanos, por la película halcón", "Yo tengo como diez", "No creo que afecte a la mayoríade los mexicanos que las usan, cada país tiene su cultura", reaccionaron los internautas a los videos con la explicación.
Otros creadores de contenido han buscado otros significados ya más globales para que todos puedan identificarse, asignando características determinadas a cada animal.
@kapakmx
🦁🐻 El estilo vintage nunca pasa de moda y estas gorras son la prueba. ¿Cuál es tu animal favorito? #goorinbros #gorras #gorrasdeanimales #gorrasdeanimalitos #gorrasoriginales♬ Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap & Peso Pluma
¿Tú qué opinas?