Adiós termos Stanley, hola vasos divertidos: mexicanos presumen los más originales y hacen memes

Video Las botargas latinas son únicas: sus caídas más graciosas, sus bailes y otros divertidos momentos

El Internet es capaz de dictar todo tipo de tendencias: desde memes en redes sociales hasta maneras de vestir u objetos de deseo en la vida real. De estos últimos, la obsesión de los últimos meses han sido los termos Stanley.

La popularidad de los vasos estalló en 2023 en Estados Unidos y, gracias a ‘influencers’, se ha extendido más allá del territorio americano.

PUBLICIDAD

Recientemente, una edición limitada de los recipientes generó todo tipo de comentarios en plataformas digitales mexicanas.

Termos Stanley llegan a México y causan furor

A principios de marzo de 2024, Starbucks y Stanley se aliaron para lanzar en México una edición especial de los populares termos. Se trataba de un modelo rosado, con el clásico diseño de la empresa, incluyendo un popote del mismo color.

Tal como sucedió en Estados Unidos a principios de año, fue tan solo cuestión de horas para que los contenedores se agotaran en las tiendas.

Incluso, algunos usuarios de redes sociales reportaron haber visto peleas y reventa del codiciado objeto.

yo si alcance pero me forme desde las 2:30 am y ya habia 8 gentes adelante de mi , aqui si respetaron lo de 1 por persona , solo hubo 12 en la sucursal que fui y solo alcanzamos 12 abrieron a las 6 am y a las 6:10 ya se habian acabado todos los termos pic.twitter.com/FGUq8JYZ7w — Jaina solo (@Jainasolo1998) March 5, 2024

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley

No obstante, no todos se mostraron tan emocionados por el lanzamiento de la edición especial.

Por el contrario, muchos internautas mexicanos se burlaron de la situación en redes sociales.

En específico, aprovecharon la popularidad de los termos Stanley para presumir los vasos más originales que tienen en su colección.

Yo no me peleo por un termo Stanley de Starbucks porque yo tomo agua en mi poderoso capturador de gritos. pic.twitter.com/UJmOxFvW2a — Miss Atomic Bomb (@fabyvgalicia) March 4, 2024



Con humor, comentaron que los suyos son ‘superiores’ a los recipientes más populares del momento.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley Imagen X (Twitter)



Lo que no se puede negar es que, cuando menos, sí son más peculiares y hasta originales.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley Imagen X (Twitter)



Otros mexicanos recordaron que esta no es la primera vez que un recipiente se pone de moda.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley Imagen X (Twitter)



Ya en los 80 y 90, muchos niños vivieron el furor por coleccionar vasos de edición limitada. Aunque, claro, los recipientes de ese entonces tenían motivos muy diferentes y no eran considerados tan ‘aesthetic’.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley Imagen X (Twitter)



Tampoco faltaron quienes, a propósito de la tendencia de los termos Stanley, revivieron algunas de las tradiciones más antiguas de México.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley Imagen X (Twitter)

¿Por qué los termos Stanley se hicieron tan populares?

Diversos medios de comunicación como ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’ señalan a 3 mujeres como las responsables del auge de los recipiente. Ashlee LeSueur, Taylor Cannon y Linley Hutchinson son las fundadoras de ‘The Buy Guide’, una página que recomienda productos para el público femenino y de las primeras en promover los termos en su sitio web.

PUBLICIDAD

Si bien desde 2017 ofertaban el producto en su página, a finales de 2019 hicieron su primera venta masiva de los contenedores.

A partir de este fenómeno, se aliaron con Stanley para darles sus perspectivas de cómo ofertar los productos más allá de los consumidores tradicionales de la empresa.

Los termos Stanley se han vuelto muy populares en años recientes. Imagen Getty Images



‘CNBN’ estimó en diciembre pasado que las ventas de la compañía aumentaron de 70 millones de dólares anuales antes del 2020 a 750 millones de dólares en 2023. Todo, gracias a sus termos.