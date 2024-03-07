Moda

Adiós termos Stanley, hola vasos divertidos: mexicanos presumen los más originales y hacen memes

¿Un vaso Stanley? No, los mexicanos presumieron sus recipientes que no le piden nada a los virales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Las botargas latinas son únicas: sus caídas más graciosas, sus bailes y otros divertidos momentos

El Internet es capaz de dictar todo tipo de tendencias: desde memes en redes sociales hasta maneras de vestir u objetos de deseo en la vida real. De estos últimos, la obsesión de los últimos meses han sido los termos Stanley.

La popularidad de los vasos estalló en 2023 en Estados Unidos y, gracias a ‘influencers’, se ha extendido más allá del territorio americano.

PUBLICIDAD

Recientemente, una edición limitada de los recipientes generó todo tipo de comentarios en plataformas digitales mexicanas.

Termos Stanley llegan a México y causan furor

A principios de marzo de 2024, Starbucks y Stanley se aliaron para lanzar en México una edición especial de los populares termos. Se trataba de un modelo rosado, con el clásico diseño de la empresa, incluyendo un popote del mismo color.

Tal como sucedió en Estados Unidos a principios de año, fue tan solo cuestión de horas para que los contenedores se agotaran en las tiendas.

Incluso, algunos usuarios de redes sociales reportaron haber visto peleas y reventa del codiciado objeto.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley

No obstante, no todos se mostraron tan emocionados por el lanzamiento de la edición especial.

Más sobre Moda

Quiso comprar una bolsa de lujo en menos de 10 dólares y acabó "humillado": video viral
3 mins

Quiso comprar una bolsa de lujo en menos de 10 dólares y acabó "humillado": video viral

Cultura Pop
Pantalones que parecen manchados de 'pis': Marca de lujo los vende por 700 dólares ¡y ya están agotados!
0:51

Pantalones que parecen manchados de 'pis': Marca de lujo los vende por 700 dólares ¡y ya están agotados!

Cultura Pop
Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales
3 mins

Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales

Cultura Pop
Esta modelo tiene 93 años y sigue cautivando con su estilo: la historia de Carmen Dell'Orefice
3 mins

Esta modelo tiene 93 años y sigue cautivando con su estilo: la historia de Carmen Dell'Orefice

Cultura Pop
¿Qué pasó con los aretes Cartier que un mexicano compró en solo 14 dólares? La marca ya respondió
2 mins

¿Qué pasó con los aretes Cartier que un mexicano compró en solo 14 dólares? La marca ya respondió

Cultura Pop
¿Por qué los centennials usan una gorra de animalito? Te contamos por qué son virales
2 mins

¿Por qué los centennials usan una gorra de animalito? Te contamos por qué son virales

Cultura Pop
Jóvenes 'aesthetic' en barrios humildes: el trend de TikTok que muestra la realidad de los 'outfits'
3:01

Jóvenes 'aesthetic' en barrios humildes: el trend de TikTok que muestra la realidad de los 'outfits'

Cultura Pop
El vestido rojo de Cindy Crawford cambió los Oscar: los 'outfits' eran aburridos hasta que ella apareció
3:15

El vestido rojo de Cindy Crawford cambió los Oscar: los 'outfits' eran aburridos hasta que ella apareció

Cultura Pop
Influencer de moda hace enojar a las marcas de lujo con su opinión, pero muchos apoyan sus críticas
4 mins

Influencer de moda hace enojar a las marcas de lujo con su opinión, pero muchos apoyan sus críticas

Cultura Pop
¿Las bolsas Louis Vuitton que no se venden son quemadas? La verdad sobre este mito de la moda
4 mins

¿Las bolsas Louis Vuitton que no se venden son quemadas? La verdad sobre este mito de la moda

Cultura Pop

Por el contrario, muchos internautas mexicanos se burlaron de la situación en redes sociales.

En específico, aprovecharon la popularidad de los termos Stanley para presumir los vasos más originales que tienen en su colección.


Con humor, comentaron que los suyos son ‘superiores’ a los recipientes más populares del momento.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Imagen X (Twitter)


Lo que no se puede negar es que, cuando menos, sí son más peculiares y hasta originales.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Imagen X (Twitter)


Otros mexicanos recordaron que esta no es la primera vez que un recipiente se pone de moda.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Imagen X (Twitter)


Ya en los 80 y 90, muchos niños vivieron el furor por coleccionar vasos de edición limitada. Aunque, claro, los recipientes de ese entonces tenían motivos muy diferentes y no eran considerados tan ‘aesthetic’.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Imagen X (Twitter)


Tampoco faltaron quienes, a propósito de la tendencia de los termos Stanley, revivieron algunas de las tradiciones más antiguas de México.

Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Internautas mexicanos presumen sus vasos ‘superiores’ a los Stanley
Imagen X (Twitter)

¿Por qué los termos Stanley se hicieron tan populares?

Diversos medios de comunicación como ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’ señalan a 3 mujeres como las responsables del auge de los recipiente. Ashlee LeSueur, Taylor Cannon y Linley Hutchinson son las fundadoras de ‘The Buy Guide’, una página que recomienda productos para el público femenino y de las primeras en promover los termos en su sitio web.

PUBLICIDAD

Si bien desde 2017 ofertaban el producto en su página, a finales de 2019 hicieron su primera venta masiva de los contenedores.

A partir de este fenómeno, se aliaron con Stanley para darles sus perspectivas de cómo ofertar los productos más allá de los consumidores tradicionales de la empresa.

Los termos Stanley se han vuelto muy populares en años recientes.
Los termos Stanley se han vuelto muy populares en años recientes.
Imagen Getty Images


‘CNBN’ estimó en diciembre pasado que las ventas de la compañía aumentaron de 70 millones de dólares anuales antes del 2020 a 750 millones de dólares en 2023. Todo, gracias a sus termos.

¿Tú ya tienes tu termo Stanley o eres de los que prefiere otros vasos más ‘originales’? Cuéntanos en los comentarios.

Relacionados:
ModaTrendingViralRedes SocialesInternet

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD