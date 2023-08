Joven alquila helicóptero para no perder un vuelo a Londres: su video desata polémica

Los influencers reciben críticas todos los días por la acciones o las palabras que dicen, como el creador de contenido que aseguró que ser tiktoker es un trabajo muy difícil o aquella joven que por presumió sus viajes por el mundo con fotos editadas y otro que se une a la lista es Kevin Droniak.

El joven originario de Estados Unidos se volvió conocido por narrar sus experiencias al visitar otros países, pero en TikTok dividió opiniones por la medida extrema que tomó para no perder su último vuelo.

Resulta que el influencer compartió en uno de sus videos que tenía programada una visita a la ciudad de Londres, pero el día de su vuelo tuvo un problema al confundir el horario de salida.

"Mi vuelo sale en una hora y aún estoy en mi apartamento en Manhattan. No estoy acostumbrado al horario militar y leí 18:20 como 10:20 pero en realidad eran las 6:20 de la tarde y ahora son las 5 de la tarde. La única manera para llegar a tiempo es en helicóptero", es la manera en que comenzó su clip.



Si bien los internautas creyeron que hablaba de manera metafórica y haría todo lo posible por llegar al aeropuerto en tren, taxi o metro, resulta que en efecto, rentó un helicóptero para no perder su vuelo, ya que en sus palabras es más barato que "comprar un boleto nuevo de avión".



Fue así que grabó su arribo al helicóptero privado, el viaje en el mismo y las hermosas vistas que capturó de la ciudad de Nueva York al pasear por los aires.

"Fue un vuelo de 5 minutos en 30 minutos cierran las puertas del avión y lo logré", es lo que comentó al llegar al aeropuerto Internacional John F. Kennedy.



Con su pequeño video de apenas 56 segundos logró hacerse viral en cuestión de días y su material ha sido reproducido hasta ahora más de 5.8 millones de veces.

Así reaccionaron los internautas a la acción de Kevin Droniak

Los internautas comentaron que lo más bizarro de todo el asunto es que creyeron que al decir que tomaría un helicóptero sería sarcasmo.

"Cuando dijo que la única forma de llegar sería en helicóptero no me imaginaba que de verdad iba a tomar un helicóptero", "Me sorprendió que estaba hablando en serio y no era sarcasmo", "¿Cómo que no era broma lo del helicóptero? jaja", " Pensé que estabas bromeando, vaya giro inesperado", "La única manera de llegar es por un 🚁 . Yo: jaja. Él: toma un 🚁 Yo: 😳 " o "¿Cómo que si tomaste el helicóptero?", fueron las reacciones primarias.



Si bien Kevin Droniak no explicó cómo contrató el servicio de helicóptero, algunos especulan que lo hizo mediante Uber, pues desde hace tiempo tienen este servicio en algunas ciudades específicas.



Otros simplemente quedaron impactados por su supuesta confusión al leer el horario del vuelo y la manera tan tranquila en que expresó que casi podía perder su vuelo.

¿CóMO QUE MILITARY TIME? ES SOLO LA HORA NORMAL HERMANO", "Lo único que no entiendo es como diciendo 18:20 el entiende 10:20, pues en teoría debió llegar más temprano al aeropuerto y no le hubiera pasado eso", "¡¿Casi pierdes un vuelo INTERNACIONAL?! Estaría sudando, maldiciendo, corriendo", "La hora militar es la hora normal para todos", "Hora militar, también conocida como convención de la hora estándar en todo el mundo", "¿Por qué lo dice tan tranquilo, no me cuadra", o "No puedo creer que haya gente que no sabe leer la hora", fueron algunos otros.



En un segundo video el autor del video explicó que nunca esperó que se hiciera viral su tiktok y confirmó que su vuelo no era de primera clase, sino que era tan económico que su asiento de ventanilla no tenía ventanilla.

