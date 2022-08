Critican a influencer por presumir viajes por el mundo con fotos editadas y ella se defiende

El Instagram de Aubrey O'Day llamó la atención de los internautas en el último año gracias a sus fotografías, las cuales fueron criticadas por, supuestamente, haber sido editadas digitalmente desde julio de 2021. Aunque el retoque de imágenes es cada vez más común gracias a los memes, cuando se usa para engañar a los internautas, la polémica no se hace esperar.

¿Quién es Audrey O’Day, la famosa acusada de editar sus fotos de Instagram?

Ella es una cantante, modelo y personalidad de televisión estadounidense de 38 años, que ganó popularidad como miembro del grupo Danity Kane. Igualmente apareció en reality shows como ‘Making de band’ (2005-2009), ‘Ex on the beach’ (2009) o ‘Celebrity Big Brother’ (2016).

Audrey asistió a la Universidad de California y se graduó en Ciencias Políticas, a la par fue parte del club de teatro escolar y así desarrolló sus habilidades histriónicas. También posó para revistas como ‘Playboy’ o ‘Maxim’

Las fotografías de Audrey O’Day en Instagram generan dudas sobre su veracidad

Muchos usuarios de Instagram señalaron que las fotografías en las que la rubia posa en exóticos paisajes no lucen reales, ya sea por las proporciones entre ella y el fondo o por el juego de sombras.

Por ejemplo, la tiktoker identificada como Sophie (quien es famosa en la plataforma por crear conciencia sobre los ideales de belleza) aseguró Audrey O’Day sí editaba sus imágenes tomando como base el contenido de otros perfiles:

“Juro que nunca podré superar que las personas pegan su imagen en paisajes vacacionales aleatorios. Aquí tenemos a Audrey O’Day, quien se presenta como doble ganadora de disco platino y viajera. Aparentemente, se fue de vacaciones a Bali, pero solo usó Photoshop en las fotografías de otras personas que sí viajaron y así lo hizo con literalmente cada imagen. No tengo idea si en realidad viajó, pero sí robó contenido de otros. Las imágenes son acompañadas por mensajes inspiradores, pero en una era en la que la comparación social es tan alta y con muchos efectos, ¿por qué hace eso?”, reflexiona la tiktoker en su video.

Así respondió Audrey O’Day a las acusaciones de editar digitalmente sus fotografías

Tras ser acusada de retocar sus imágenes, la famosa decidió responder a sus detractores con una curiosa publicación en Instagram en la que subió dos fotografías de sí misma, las cuales habían sido modificadas para que ella apareciera en el cielo conociendo a Jesús.

Mientras que en el mensaje advirtió a los internautas que no tenía la obligación de justificarse ante nadie, por ende, ignoraría las críticas hacia su persona. Recalcó que lleva 20 años en la industria del entretenimiento y su objetivo era compartir la belleza de los sitios que visita con sus seguidores; por ello si se edita es para que aparezca glamurosa y no rompa con la estética que desea mostrar.

“Si quiero que mi Instagram sea curado como un museo de arte, entonces eso es lo que va a pasar. Hago todo mi trabajo creativo, [pero] las tomas y el clima no siempre son perfectas cuando filmo o me voy de vacaciones sola. Por no hablar del hecho de que muchas de las tomas son de lugares a los que accedo después de horas escalando montañas para llegar. No obtengo nada al compartir la belleza más que la alegría de querer que todos vibren alto conmigo...", escribió.



Y es que la joven dijo que no pretendía subir fotografías donde luciera mal solo para que sus seguidores creyeran que sus viajes fueron reales, pues al final lo que le importa son las experiencias que acumula de sus vivencias.

"Una foto mía empapada con manchas de lodo después de caminar durante 2 horas a un sitio simplemente no me emociona visualmente. Me entristece que tanta gente necesite que la foto se vea de esa manera para sentir que mis viajes fueron reales...", se puede leer en la publicación de Audrey O’Day.