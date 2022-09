"Qué estrés de vida": influencer dice que ser tiktoker es trabajo difícil y le llueven críticas

Existen tiktokers que saltaron al estrellato por sus bailes, como Charlie D'Amelio, y una chica que le siguió en paso fue Lola Lolita.

La influencer originaria de España que tiene más de 9 millones de seguidores enTikTok, es reconocida por sus videos con coreografías, los cuales le han generado más de 673 millones de likes en su perfil @lolalolita. Y su popularidad es tanta, que en 2019 se llevó el premio Influencer Español Favorito en los Kids Choice Awards de Nickelodeon que se celebraron en su país natal.

Desde que se volvió famosa ha trabajado con diversas marcas y aparentemente todo marchaba bien en su vida, hasta que a mediados del mes de agosto comenzaron a circular un par de selfies suyas.





Influencer de TikTok crea polémica por fotos que circularon en Internet

En las fotos que causaron polémica, se mostraba a la joven antes y después de grabar tiktoks junto con un mensaje que comenzó a generar odio hacia su persona.

"Esta es mi cara después de estar grabando tiktoks durante 10 horas seguidas, qué estrés de vida", fueron las palabra que acompañaron dichas imágenes.



De acuerdo a los internautas las fotos se publicaron originalmente en Reddit y después se esparcieron a otras redes sociales. Pronto, Lola Lolita fue etiquetada en las publicaciones y recibió ataques directos.

"Supongo que si habla deja de respirar, sí debe de ser muy complicado, esa neurona motora no puede hacer todo", "Esta niña de cara bonita a la que le han dado todo los papis no sabe lo que es trabajar", "Si sincronizar los labios con un audio o una canción es talento y un trabajo engorroso se va a morir cuando realmente tenga que trabajar", son algunos de los mensajes en Internet.



Por otro lado, internautas que no la conocían salieron en su defensa y pidieron terminaran los ataques, ya que podrían lastimarla.

"Déjenla, sí ha de ser un martirio andar grabando muchas horas para que le queden perfectos sus tiktoks", "No entiendo por qué la gente es malvada, ella realmente se gana la vida haciendo esto y quizá no es nada fácil", "Yo trabajo 9 horas pegado a mi laptop, supongo que es lo mismo", "Nadie merece tanto 'hate'" y "Todos los trabajos son pesados, no veo lo malo de quejarse a veces", fueron los comentarios a su favor.



Sus fans comenzaron a revelar que la supuesta imagen de Lola Lolita fue editada, pues si bien las fotos sí son reales, el mensaje era uno completamente distinto.

"Espero que tengan un bonito día hoy, luego les hablo un poco, que hace tiempo que no digo nada", fue lo que escribió originalmente la influencer en las selfies.

Lola Lolita respondió a los ataques y rectifico que el texto de las fotos era falso

Conforme pasaban los días, más gente reprobaba lo ocurrido, entoces la tiktoker dio un comunicado en una historia de Instagram explicando que en efecto, habían alterado su imagen para crear ataques de odio.

"Estoy bastante cansada de tener que aguantar difamaciones sobre mi persona totalmente falsas. Estos últimos meses hay personas que se dedican a divulgar videos sacados de contexto con títulos falsos para crear ataques de odio, por no hablar de los tuits falsos que generar aún más odio sin ningún sentido porque son mentira", es lo que escribió en redes sociales.