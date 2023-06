Inteligencia Artificial reveló la apariencia de famosos si fueran de un tono de piel diferente

Cada vez más la Inteligencia Arificial sorprende por todo lo que es capaz de hacer, como crear canciones nuevas de los artistas sin su consentimiento o inventar evidencia falsa para juicios reales; sin embargo, ahora mostró de acuerdo a su criterio cuál sería la apariencia de los famosos si fueran de una raza distinta.

Inteligencia Artificial muestra a actores con diferentes tonos de piel: fotos impactan en redes

Resulta que un usuario de Internet le hizo este cuestionamiento a una IA y si bien se desconoce al autor original, la serie de imágenes ya se encuentra replicada en las distintas redes sociales como Facebook y Twitter.

Gracias a diversas fotos de referencia, un programa de esta tecnología reveló que si bien algunos famosos mantendrían sus rasgos físicos, otros lucirían completamente diferentes como el caso de Margot Robbie.

La protagonista de 'Barbie' es considerada una de las mujeres más bellas del mundo gracias a sus intensos ojos azules y cabellera rubia, pero al mostrarla como una persona afroamericana su apariencia sería una muy distinta, pues sus ojos permancerían castaños y la estructura de su cara sería más reddonda.

En el caso de Brad Pitt y Robert Downey Jr., su cabello serían más abultado, pero aún así seguirían enamorando a millones de personas alrededor del mundo gracias a su galanura.



De hecho, en Internet se mencionó que el actor que interpretó a Tony Stark tendría un gran parecido con Chadwick Boseman por su pronunicada quijada y ojos pequeños.

Si bien la IA mostró a famosos de tez blanca con una más oscura, también hizo lo contrario y reveló el aspecto de Will Smith y Kanye West.

Algo que impresionó de inmediato es que el actor de 54 años tendría ojos de color y una cabellera castaña lacia. Por otro lado Kanye West mantendría un pelo rubio, pero eso sí, su mirada que lo caracteriza se mantendría igual.

El cantante Eminem en diversas ocasiones fue señalado como una persona afroamericana en el interior porque su voz y manera de rapear destacaba como el de muchos artistas de esta descendencia, así que la Inteligencia Artificial lo mostró con una piel más oscura, resultado que agrado a los usuarios de Internet.

"Eminem se ve como me lo imaginé", "OMG no me esperaba ver así a Kanye West", "El de Will Smith me gustó, pero se me hace raro verlo con ojos azules", "A algunos el color de piel no los cambia mucho, pero otros en verdad son muy diferentes"o "Kanye güero es lo más extraño que he visto hoy", fueron algunos de los comentarios.



Por último, los que expresaron que realmente tienen cambios físicos significativos el actor Tom Hanks, la conductra Oprah Winfrey y Michael Cera, pues el tono de su piel los transformó.



¿Cuál de todas las fotos de te dejó más impresionado? No olvides decirnos en los comentarios.

