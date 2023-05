Drake canta corrido tumbado gracias a Inteligencia Artificial y se viraliza: "Adiós Peso Pluma"

La i nteligencia artificial ya se encuentra incursionando en la música y de hecho, un usuario de TikTok le hizo la pregunta a un software de este tipo sobre cómo se escucharían los corridos tumbados en inglés, te explicamos.

Inteligencia Artificial muestra canción de Peso Pluma interpretada por el rapero Drake

Todo se dio a conocer el pasado 27 de abril gracias a la cuenta @elebleu donde se publicó un clip de la curiosa escena, que toma como referencia la conocida canción 'Ella baila sola' de los artistas Peso Pluma y Eslabón Armado, la cual se volvió tendencia en redes desde hace algunas semanas atrás y tiene más de 4 millones de views únicamente en YouTube.

Dentro se puede apreciar la letra traducida en inglés y lo más curioso es que es interpretada por el rapero Drake, quien de igual manera fue creado con la tecnología de manera artificial.

Con más de 200 mil vistas en TikTok, el clip donde se encuentra dicho artista "cantando" la estrofa más popular de la canción obtuvo una respuesta positiva, pues en la opinión de los usuarios es una buena versión que jamás esperaron ver.

"¿Oigan por qué me gustó esto?", "No necesitaba esta versión, pero gracias por hacerla, sí me llamó la atención", "Nunca pensé ver a Drake Pluma y lo peor es que me agradó", "Honestamente es algo que sí escucharía", "Ok, suena a una canción que haría Drake en la vida real", "No sé a quién se le ocurrió esta obra de arte, pero es hermosa", "Si Drake hiciera música buena sonaría así" o "Ojalá fuera real esta canción" fueron algunos comentarios al respecto.



A raíz de su popularidad los usuarios incluso le pidieron al autor original del clip que ahora mostrará cómo se escucharía la misma composición mediante inteligencia artificial, pero con otros raperos como Kanye West, Snoop Dogg o Travis Scott, lo cual prometió publicar muy pronto.

Por otro lado, algunos internautas expresaron que no fue de su agrado escuchar 'Ella baila sola' en la voz de Drake, puesto que la canción les parece muy aburrida en inglés y en español es mucho mejor.

"Qué aburrida suena la verdad", "Y así pasa de ser una buena canción a una demasiado aburrida", "¿Estoy mal si no me gustó?", "Esto entra en la sección de cosas que nunca debieron existir", "Lo bueno de la canción es ese toque mexicano que tiene, en inglés pierde su chiste" y "No le doy mi sello de aprobación" fueron algunos otras opiniones.



A menos de una semana de su publicación los usuarios de la red social comenzaron a confirmar que el clip le fue compartido a Peso Pluma en Instagram, pero por el momento, él no ha dicho nada al respecto.

Por último es importante recalcar la importancia de este video, pues hace poco Peso Pluma se presentó en el programa de Jimmy Fallon para cantar este tema que tiene vuelto loco a Internet.



Con esta nueva tendencia de usar la inteligencia artificial para "robar" la voz de los artistas, se desconoce si los famosos procederán de manera legal con demandas en el futuro.

¿Te gustaría ver a Peso Pluma cantando en inglés? Dinos en los comentarios.

