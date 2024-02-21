Viral

Mujer se dedica a limpiar tumbas abandonadas de extraños: sus videos aterran a TikTok

¿Un gesto de buena voluntad o un acto terrorífico? TikTok debate las acciones de una influencer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Amas de casa se graban llorando y causan debate: ¿cómo se debe tratar a las trabajadoras del hogar?

Las redes sociales nos han regalado las historias de limpieza más extremas, pero una influencer parece haber superado todas: asea las tumbas de desconocidos sin que nadie se lo pida. Su gesto la hizo viral y encendió todo un debate en plataformas digitales.

Mujer se hace viral en redes sociales por limpiar tumbas abandonadas

PUBLICIDAD

The Clean Girl es una limpiadora profesional desde hace 10 años que comparte en redes sociales su gusto por la limpieza.

Su pasión por los espacios aseados y ordenados la ha llevado a limpiar hasta los lugares más inusuales, como restaurantes de cadenas rápidas, supermercados o baños públicos. Pero, quizás el más extraño de todos son los cementerios. Tanto en Instagram como en TikTok, la influencer ha publicado una serie de videos aseando tumbas de desconocidos.

@_the_clean_girl

Cleaning An Abandoned Grave For Free 😳 #Headstonecleaning #Cleantok

♬ original sound - The Clean Girl


Según cuenta, llega a un panteón, escoge una tumba al azar, sin saber a quién perteneció o quién es su familia, y se dispone a dejarla lo más pulcra posible.

Hasta ahora, ha limpiado los sepulcros de una pareja, una mujer, un militar, un bebé y una persona que murió en un sendero, por mencionar algunos. En una ocasión, hizo una limpieza de noche en el cementerio.

@_the_clean_girl

I cleanee an abandoned grave at night 👻🪦 #scrubdaddy #scrubdaddypartner

♬ original sound - The Clean Girl

Más sobre Viral

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática
2 mins

La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática

Cultura Pop
Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado
3 mins

Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado

Cultura Pop
¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok
2 mins

¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok

Cultura Pop
El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?
2 mins

El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?

Cultura Pop
Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?
2 mins

Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?

Cultura Pop
Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen
3 mins

Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen

Cultura Pop
¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio
2 mins

¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio

Cultura Pop
¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality
3 mins

¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality

Cultura Pop
Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible
2 mins

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Cultura Pop


En sus videos, The Clean Girl no solo muestra el proceso para quitar la tierra y lodo de las tumbas, si encuentra la historia de vida del difunto, la cuenta a sus seguidores o les lee sus obituarios.

Este tipo de publicaciones han resultado todo un éxito para la joven, pues alcanzan millones de reproducciones en redes sociales. Tan solo su clip con más vistas rebasa los 29 millones, en contraste con videos de otras series, que tienen poco más de 1 millón.

@_the_clean_girl

Cleaning A Baby’s Grave For Free 🩵

♬ original sound - The Clean Girl

TikTok reacciona a los videos de influencer limpiando tumbas

Millones de ‘likes’ no es lo único que han generado los videos de The Clean Girl. Miles de usuarios de redes sociales han reaccionado a sus publicaciones con asombro y opiniones divididas.

PUBLICIDAD

Por un lado, algunos consideran que es “irrespetuoso” limpiar la tumba de alguien sin contar con el permiso de sus familiares, mientras que otros creen que es un acto “generoso” de parte de la joven.

“Eres tan buena por limpiar tumbas gratis”, “Qué buena labor haces”, “Qué falta de respeto al grabar esto, la verdad” o “¿No necesitas pedir permiso antes de limpiar tumbas?”, son algunos de los mensajes que han dejado en ese sentido.
@_the_clean_girl

Cleaning a babys grave for free 💕

♬ original sound - The Clean Girl


En la sección de los comentarios de sus videos, múltiples internautas también han debatido si sus acciones la ponen en riesgo de que le “caiga” alguna especie de maldición o si, por el contrario, los “espíritus” de las personas fallecidas lo agradecerán. Así lo han expresado:

“¿No te da miedo que los espíritus se vayan a casa contigo?”, “Jamás toquen sus cosas ni saquen nada de sus tumbas”, “Esta joven a lo mejor no lo sabe, pero los espíritus la van a bendecir siempre”, “Dejen de decir que se le va a pegar algo malo. Al contrario, como lo hace con amor, se le regresa”.
@_the_clean_girl

I Cleaned An Abandoned Headstone For Free #headstonecleaning #Cleantok

♬ A romantic, sentimental and soft track.(1091590) - Art Music Style


Si hay algo por lo que coinciden sus seguidores es el hecho de que en algunos de sus videos ven cosas sospechosas, como el movimiento de sus objetos o los ladridos de su perro.

Por último, más de uno ha señalado que “debería usar guantes” al estar en contacto con la tierra y que no entienden por qué dice que lo hace de a “gratis”, si al final de cuentas monetiza sus videos.

¿Crees que es positivo o perjudicial que la influencer limpie tumbas de extraños? Escribe tu opinión en los comentarios.

Relacionados:
ViralPremio Lo NuestroLimpiezaCementerios y panteonesTikTokTik TokRedes SocialesInternetEntretenimiento

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD