Mujer se dedica a limpiar tumbas abandonadas de extraños: sus videos aterran a TikTok

Las redes sociales nos han regalado las historias de limpieza más extremas, pero una influencer parece haber superado todas: asea las tumbas de desconocidos sin que nadie se lo pida. Su gesto la hizo viral y encendió todo un debate en plataformas digitales.

Mujer se hace viral en redes sociales por limpiar tumbas abandonadas

The Clean Girl es una limpiadora profesional desde hace 10 años que comparte en redes sociales su gusto por la limpieza.

Su pasión por los espacios aseados y ordenados la ha llevado a limpiar hasta los lugares más inusuales, como restaurantes de cadenas rápidas, supermercados o baños públicos. Pero, quizás el más extraño de todos son los cementerios. Tanto en Instagram como en TikTok, la influencer ha publicado una serie de videos aseando tumbas de desconocidos.



Según cuenta, llega a un panteón, escoge una tumba al azar, sin saber a quién perteneció o quién es su familia, y se dispone a dejarla lo más pulcra posible.

Hasta ahora, ha limpiado los sepulcros de una pareja, una mujer, un militar, un bebé y una persona que murió en un sendero, por mencionar algunos. En una ocasión, hizo una limpieza de noche en el cementerio.



En sus videos, The Clean Girl no solo muestra el proceso para quitar la tierra y lodo de las tumbas, si encuentra la historia de vida del difunto, la cuenta a sus seguidores o les lee sus obituarios.

Este tipo de publicaciones han resultado todo un éxito para la joven, pues alcanzan millones de reproducciones en redes sociales. Tan solo su clip con más vistas rebasa los 29 millones, en contraste con videos de otras series, que tienen poco más de 1 millón.

TikTok reacciona a los videos de influencer limpiando tumbas

Millones de ‘likes’ no es lo único que han generado los videos de The Clean Girl. Miles de usuarios de redes sociales han reaccionado a sus publicaciones con asombro y opiniones divididas.

Por un lado, algunos consideran que es “irrespetuoso” limpiar la tumba de alguien sin contar con el permiso de sus familiares, mientras que otros creen que es un acto “generoso” de parte de la joven.

“Eres tan buena por limpiar tumbas gratis”, “Qué buena labor haces”, “Qué falta de respeto al grabar esto, la verdad” o “¿No necesitas pedir permiso antes de limpiar tumbas?”, son algunos de los mensajes que han dejado en ese sentido.



En la sección de los comentarios de sus videos, múltiples internautas también han debatido si sus acciones la ponen en riesgo de que le “caiga” alguna especie de maldición o si, por el contrario, los “espíritus” de las personas fallecidas lo agradecerán. Así lo han expresado:

“¿No te da miedo que los espíritus se vayan a casa contigo?”, “Jamás toquen sus cosas ni saquen nada de sus tumbas”, “Esta joven a lo mejor no lo sabe, pero los espíritus la van a bendecir siempre”, “Dejen de decir que se le va a pegar algo malo. Al contrario, como lo hace con amor, se le regresa”.



Si hay algo por lo que coinciden sus seguidores es el hecho de que en algunos de sus videos ven cosas sospechosas, como el movimiento de sus objetos o los ladridos de su perro.

Por último, más de uno ha señalado que “debería usar guantes” al estar en contacto con la tierra y que no entienden por qué dice que lo hace de a “gratis”, si al final de cuentas monetiza sus videos.