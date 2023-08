Mujer se hace viral por limpiar casas extremadamente sucias y cambiar la vida de las personas

Los videos cortos de limpieza y organización son todo un éxito en TikTok gracias a la satisfacción visual que provocan y quizá los más increíbles pertenecen a la usuaria @aurikatariina.

Auri Katariina, la tiktoker que hipnotiza a Internet con sus videos de limpieza

La joven de Tampere, Finlandia, se volvió reconocida a nivel mundial al publicar en su cuenta que desde hace tiempo se ha dedicado a limpiar las casas de personas que viven en situaciones extremas, como por ejemplo aquellos que son acumuladores y dejaron de limpiar sus hogares desde hace años atrás.

Al ser gerente de un negocio de limpieza a domicilio por más de una década, sus ganancias le permiten ayudar de manera gratuita a estas personas.

Lo que más llama la atención de sus clips es que muestra el antes y el después de los hogares que visita, además de contar una pequeña parte de la historia de sus clientes, las cuales conmueven al público.

"Lo hago gratis para aquellos que más lo necesitan. Me gusta hacer trabajo voluntario de muchos tipos y la limpieza es uno de ellos. Estoy feliz de poder usar mi talento para ayudar a otras personas.No creo que nada sea demasiado repugnante, fue la declaración que dio en una entrevista para el portal Metro.



Auri descubrió su pasión por la limpieza en su adolescencia y admitió que desde ese momento supo que quería vivir de ello, pues le encanta todo el proceso de limpieza, tanto así que incluso se ofrece a regalarles en Navidad limpiezas a sus familiares y amigos.

La tiktoker tiene más de 10 millones de seguidores y sus videos siempre explotan en la red social debido a los intensos retos que tiene al limpiar casas ajenas y lo impecables que lucen después de terminar su labor.

"Qué paciencia", "Siempre es muy satisfactorio ver cómo limpia, los lugares tienen un cambio extremo, no parecen los mismos", "Realmente hace magia", "Mis respetos para esta chica", "Es reconfortante ver con la emoción que ayuda", "Yo quejándome por tener que recoger mi habitación y ella super feliz de estar limpiando a fondo" y "Yo viendo lo feliz que se pone por estar más sucio", son algunos comentarios sobre su contenido.



"La reina de la limpieza" como también la conocen, reveló a sus seguidores que todos los días miles de personas de diversos países le piden su ayuda para que haga su "magia" y deje sus hogares como nuevos.

Lamentablemente por el momento no puede estar viajando para hacer éstas labores, pero es algo que le gustaría cumplir, ya que es un sueño que quiere cumplir.

"Por el momento no puedo, pero espero que algún día pueda. No importa de dónde vengas. No se trata de tu color de piel o de quién eres: a casi todo el mundo le gustan las cosas limpias. Mi sueño es poder limpiar todo el mundo para estas personas que más lo necesitan. Eso sería genial", fue su declaración al respecto.

