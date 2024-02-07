Tras actuación de Sofía Vergara, hijo de Griselda Blanco prefiere que Salma Hakey interprete a su madre

Video No solo es Sofía Vergara: actrices que han interpretado a Griselda Blanco 'La viuda negra'

El pasado 25 de enero, Netflix estrenó la serie ‘Griselda’, una dramatización inspirada en la vida de Griselda Blanco, quien fue fundadora de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

La ficción de inmediato llamó la atención de los internautas y fue la de los productos más vistos de la plataforma de streaming por semanas, aunque a uno de los hijos de ‘La Madrina’ no le gustó la interpretación de Sofía Vergara y compartió quién sería la actriz ideal para ese papel.

Al hijo de Griselda Blanco le gustaría que Salma Hayek interpretara a su famosa madre en otra serie Imagen Getty Images/Netflix

Hijo de Griselda Blanco propone a Salma Hayek para interpretar a su madre en nueva serie

Desde que se estrenó ‘Griselda’, la ficción sobre una de las narcotraficantes más temidas de Colombia y Estados Unidos, Michael Corleone Blanco, hijo de la delincuente, ha hecho público su descontento por la manera en la que Sofía Vergara interpretó a su madre en múltiples entrevistas.

Corleone, de 42 años, compartió a ‘Despierta América’ que le gustaría que la historia de su madre fuera contada por la actriz mexicana Salma Hayek.

“Buena pregunta, no sé… Salma Hayek, tal vez, algo así. Ella ya hizo como mi mamá y pues JLo también lo va a hacer [en una película]. No sé quién, pero me encantaría ser parte de cualquier proyecto”, expresó.



Además de Salma, Michael Corleone Blanco compartió el perfil de la actriz que debería encarnar a su progenitora, sin mencionar el nombre de Sofía Vergara.

“En mi opinión profesional, me encantaría otra actriz colombiana americana, buscaría mujeres fuertes, tiene que ser una mamá de hombres”, expresó.



Además, Corleone aceptó haber consumido sustancias ilícitas, así como lo hizo su madre, destacando que no era como se pone en la serie.

“Hasta cierto punto también (el consumo de drogas de Griselda), no como la ponen en ciertas partes, súper adicta, era más una mujer de negocios”, precisó.

¿A qué se dedica Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanca?

Michael, producto de la unión entre Griselda Blanco y Darío Sepúlveda, fue criado en el entorno de violencia alrededor del narcotráfico y su madre esperaba que siguiera los mismos pasos que ella, pero su padre quería que tuviera una vida distinta.

Aunque por un tiempo se dedicó al mundo de las drogas, tras ser detenido en una ocasión decidió alejarse y optar por otros negocios.

De acuerdo con ‘MVS Noticias’, Michael fundó la compañía de cannabis ‘Blanco Family Fincas & Packaging Co’, dedicada a la comercialización legal del cannabis.

Además, Michael tiene su marca de ropa llamada ‘Pure Blanco’, cuyos diseños incluyen estampados con el rostro de su madre, así como imágenes de armas, joyería y autos lujosos.