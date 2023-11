Kimberly Irene cobrará por la transmisión de su boda: dijo cuánto costará verla y fans reaccionaron

Kimberly Irene está más que lista para su boda con Oscar Barajas, pero, ¿las carteras de sus seguidores también lo están?

La influencer, también conocida como ‘ La más preciosa’, quiere hacer a sus seguidores parte de un día tan especial y recientemente dio algunos detalles de cómo podrán atestiguar su enlace matrimonial.

Kimberly Irene, de ‘Las Perdidas’, anuncia que cobrará por ver su boda

En octubre pasado, la amiga de Wendy Guevara ya había expresado públicamente sus intenciones de hacer una transmisión en vivo de su boda, sin embargo, sus declaraciones le valieron algunas críticas.

Esto, debido a que también aseguró que cobraría mil 500 pesos (alrededor de 85 dólares) para el acceso al ‘streaming’.

El pasado 8 de noviembre, Kimberly y Oscar asistieron a un evento en la Ciudad de México, donde tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa. Uno de los temas que abordaron fue el acceso que le darán a sus fans a la boda.

Comenzó por explicar que era “mentira” que el costo para sus seguidores sería de 85 dólares: “Yo lo dije de broma”, aclaró.



Aún así, externó que desea “compartir su felicidad” con “toda la gente que no va a poder asistir”. En ese sentido, rectificó que el acceso será “muy accesible” y cobrará “de 100 a 200 pesos” (entre 5.6 y 11.24 dólares) para ver el evento.

“Va a estar desde que me estén maquillando, desde que me salgo de bañar, desde la misa religiosa, desde el evento hasta que me corran del salón”, detalló.

Fans reaccionan al anuncio de que Kimberly Irene cobrará por su boda

En redes sociales, múltiples internautas externaron que no pagarín por ver la boda de 'La más preciosa y su novio.

“Nos quedamos sin su boda”, “No lo pagaría, pero bien por ella”, “Ni regalado”, “Claro que por supuesto, desde luego que no (pagaría)”, “No creo que sea tan importante como para desperdiciar mi dinero”, “Mejor veo el resumen en Tik Tok”, “Ni que fuera Lucerito con Mijares”, comentaron en Twitter.



Entre las razones que dieron estaba el hecho de que no aprueban la relación de Kimberly Irene con Oscar Barajas:

“Ese matrimonio ya viene con acta de divorcio”, “Va a durar más la transmisión que el matrimonio”, “Su mamá, doña Martha, ya dijo que no lo quería y las mamás nunca se equivocan”.

Boda de Kimberly Irene y Oscar Barajas: lo que sabe del evento

‘La más preciosa’ y su pareja se darán el ‘sí, acepto’ en próximo 9 de diciembre en una ceremonia en su natal León, Guanajuato (en el Centro de México).

En redes sociales, la influencer ha compartido algunos detalles de la planeación del gran día, así como uno que otro detalle del mismo. Así es como se sabe que contará con un servicio religioso y una gran fiesta.



Según mostró Kimberly Irene en una transmisión en vivo en su canal de Youtube el pasado 7 de noviembre, la boda será en un rancho. En una parte, que cuenta con alberca y cascadas, se llevará a cabo la misa y en otra, más espaciosa, la fiesta.

También se sabe que la novia usará, por lo menos, con dos vestidos: uno para la unión religiosa y otro más para la celebración.

Los invitados, según adelantó Oscar Barajas en entrevista con medios de comunicación, incluirán a “muchas celebridades”. Entre ellas, están ‘Las perdidas’ quienes, además, tendrán un papel importante en la ceremonia, pues serán las damas de honor de la novia.

Transparente como suele ser, Kimberly también dio a conocer que ella es quien cubrirá la mayor parte de los costos, pues “por eso ahorré muchos años” y es quien “tiene más posibilidad” económica.



Cuéntanos en los comentarios si pagarías por ver la transmisión de la boda de Kimberly Irene y su pareja.