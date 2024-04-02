Esposo de Abby Hensel fue demandado por paternidad tras casarse con la famosa gemela siamesa

Video ¿Quién es el hombre con el que se casó la famosa siamesa Abby Hensel? Esta es su historia

Abby Hensel, una de las famosas gemelas siamesas, ha acaparado titulares desde hace días pues trascendió que está casada desde hace más de dos años.

La ahora maestra, quien nació unida por el torso a su hermana Brittany, se unió a Josh Bowling, un veterano del ejército de Estados Unidos, en noviembre de 2021, según Daily News.

Tras convertirse en el marido de Abby, el también enfermero de 34 años fue demandado, según informó este 1 de abril Us Weekly.

¿Por qué demandaron al esposo de Abby Hensel?

De acuerdo con el reporte, la exesposa de Josh Bowling, de nombre Annica, interpuso una demanda por paternidad en su contra.

La querella se presentó en octubre de 2023, casi dos años después de que el profesional de medicina y Abby Hensel se dieran el ‘Sí, acepto’ ante sus familiares y amigos.

Josh y Annica comparten a su hija Isabella, de 8 años, a quien dieron la bienvenida durante su matrimonio de nueve años, que inició en 2010.

Después de que se separaron en 2019, ellos acordaron compartir la custodia de la pequeña. Posteriormente, a finales de 2020, Annica tuvo una bebé, que parece ser la niña a la que se refiere la petición judicial.

El medio puntualiza que Annica solicitó a un juzgado del condado de Washington, Minnesota, que Bowling y otro hombre, Gavin Vatnsdal, dieran muestra de su ADN para determinar quién es el papá de la menor.

En marzo de este año, se incorporó al expediente ante el tribunal un “informe de prueba genética”, así como un “formulario de información confidencial”, pero los resultados no se hicieron públicos.

Hasta el momento, Abby no ha compartido una postura con respecto al proceso legal que actualmente seguiría enfrentando su pareja.

New York Post puntualiza que las exestrellas de telerrealidad sostienen una relación cercana con Isabella, quien estuvo invitada en la boda y aparece en muchas de las fotografías que han subido a redes sociales.

Abby y Brittany Hensel responden al ‘hate’

Luego de que saliera a la luz que Abby Hensel se desposó con Josh Bowling, ella y Brittany se pronunciaron ante las críticas que recibieron.

“Este mensaje es para todos los que odian. Si no te gusta lo que hago, pero (lo) miras, sigues siendo un fan”, dijeron en un tiktok.