La gemela siamesa Abby Hensel se casó: con una foto de su boda, respondió a las fuertes críticas

Video Siamesas revelan cómo es su vida amorosa al estar unidas: una está casada y la otra no

Abby y Brittany Hensel fueron presentadas al mundo en el programa ‘The Oprah Winfrey Show’, en 1996. Luego, en 2012 tuvieron su propio show de televisión en TLC llamado ‘Abby & Brittany’, donde los televidentes tuvieron la oportunidad de conocer su estilo de vida.

Recientemente, volvieron a acaparar la atención de los reflectores tras celebrarse la boda de una de ellas.

La gemela siamesa Abby Hensel llegó al altar en 2021. Imagen TikTok @abbyandbrittanyhensel

La gemela siamesa Abby Hensel celebró su boda

Abby y Brittany Hensel han cautivado al mundo con su historia de vida excepcional. Nacieron unidas por el torso, por lo que tienen dos corazones, dos esófagos y cuatro pulmones; mientras de la cintura para abajo comparten los órganos, por ello es que sus padres decidieron no separarlas, ya que era un riesgo muy grande para las gemelas.

Fue gracias al programa ‘Abby & Brittany’ que fueron conocidas mundialmente, pero tras el final de su show, las hermanas se dedicaron a la enseñanza como maestras de quinto grado en su estado natal.

La discreta boda de Abby ha despertado interés y curiosidad, ya que las imágenes de la ceremonia, donde las gemelas lucían vestidos de novia, han comenzado a circular en redes sociales y medios de comunicación.



De acuerdo con la información de los registros públicos, obtenidos por el programa ‘Today’, Abby Hensel se casó en 2021, reuniendo a familiares cercanos y amigos en una celebración íntima en Minnesota, Estados Unidos.

Abby, quien tiene control sobre el brazo y la pierna derechos, caminó hacia el altar junto a su prometido, Josh Bowling, un enfermero de 33 años y veterano del ejército de Estados Unidos que ha sido un apoyo constante para las gemelas.

Las gemelas nunca ocultaron la boda, incluso habían publicado algunos videos en TikTok del festejo, siendo recientemente que la noticia se volvió viral y dividió la opinión de los internautas, ya que algunos las felicitaron y otros las criticaron, además de hacer preguntas incómodas sobre su vida.

Abby y Brittany Hensel responden a las críticas en un video de TikTok

A través de su cuenta de TikTok, Abby y Brittany respondieron a todos aquellos que han criticado su forma de vida publicando tres videos ‘burlándose’ del interés público en su matrimonio.

En uno de los videos aparecen las hermanas junto a Josh, donde los tres lucen muy elegantes y lanzan una frase a sus ‘haters’.

"Este es un mensaje para todos los que odian. Si no te gusta lo que hago pero miras todo lo que hago, sigues siendo un fan", expresaron.



Pero eso no fue todo, en otra publicación las hermanas Hensel lamentaron que la boda de una de ellas fuera tema de conversación en redes sociales.

"¿Qué es todo este alboroto, amigos? Y lo que es más importante ... ¿Por qué es noticia que una de nosotras dijo 'acepto'?", dicen en sus videos.