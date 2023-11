Joven recibe flores de su papá “desde el cielo”: video hace llorar a Tiktok

Una adolescente recibió flores de su papá “desde el cielo” y el momento conmovió a miles de personas.

Las redes sociales no solo nos dejan momentos graciosos, en estas también se encuentran múltiples historias enternecedoras que estrujan el corazón de los internautas.

La más reciente en viralizarse muestra que el amor entre un padre y su hija va más allá de este mundo.

Joven recibe flores de su papá “desde el cielo”

Flores El Patrón es una florería mexicana que se ha vuelto muy popular en redes sociales por el estilo tan carismático con el que entregan sus ramos.

Tan solo en TikTok, donde comparte videos de sus pedidos, cuenta con 2.6 millones de seguidores.

El pasado 21 de noviembre, publicó un clip que hizo derramar muchas lágrimas: el ramo que le llevaron a una adolescente llamada Emily.

El momento se dio en medio de sus clases, cuando una persona se le acercó para informarle que una sorpresa la esperaba en el patio de su escuela. En un principio, reaccionó consternada, pero, en cuanto se dio cuenta de lo que se trataba, apresuró el paso.

Mientras bajaba las escaleras, se escuchaba a una voz decir: “Te compré las flores (desde el) más allá”.

Cuando Emily se encontró con ‘El Patrón’, le aseguró que el regalo venía “desde el cielo” y de una persona muy especial, su fallecido padre: “Me mandó traerle este detallito a la estrella más preciosa que tiene en el universo. Aunque él ya no está aquí, siempre, siempre la cuidará, señorita, siempre la amará y siempre verá por usted”.

“No se preocupe, porque la dejó en buenas manos, con toda la familia que la quiere y sepa que todos están para usted y siempre la amarán”, terminó su mensaje.



La joven no pudo contener las lágrimas a lo largo del video.



Pero no solo fue ella la que se conmovió con el detalle. En una segunda publicación, se pudo apreciar que sus compañeros aplaudieron el momento, que atestiguaron desde diferentes partes de la escuela.

En los comentarios de la segunda publicación, la mamá de Emily reveló que fue su hermano, tío de la chica, quien orquestó el gesto.

Internautas reaccionan conmovidos al video viral

Lo cierto es que no solo los adolescentes que presenciaron el momento quedaron enternecidos por el mismo, miles de internautas tuvieron la misma reacción.

En ambos videos, usuarios de TikTok expresaron sus impresiones con mensajes como:

“Cuando dijo ‘El Patrón desde el cielo’, ahí empezó el diluvio”, “Y que se le quiebra la voz al Patrón y a mí se me quiebra la lloradera”, “No se vale, me hicieron llorar”, “Mi piel se erizó, ¿por qué nos haces llorar?”, “Cuando el amor cruza barreras”, “En el amor no hay planos, dimensiones o universos”, “No mereces menos, Emily”, “Las verdaderas flores de El Patrón que me hicieron llorar”, “Cómo se le corta la voz al patrón”, “La primera entrega de Flores El Patrón que me hace llorar”, “No me hagan esto, vengo en el Metro llorando”.



