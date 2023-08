Hombre se despide por videollamada de su perrito antes de que muera: el video te hará llorar

No cabe duda de que muchos animales logran hacerse virales en TikTok por sus singulares ocurrencias, pero otros tantos cautivan a la audiencia por sus gestos que parecieran humanos.

El video conmovedor que está haciendo llorar a todo Internet muestra un momento triste y desgarrador: un hombre se despide para siempre y a la distancia de su querido perrito que está a punto de morir a través de una videollamada.

Hombre da el último adiós a su perrito por videollada: video conmueve a TikTok

En las imágenes, podemos ver al adorable animal recostado con una mirada cansada mientras alguien sostiene su celular frente a él y al otro lado del teléfono, la voz del padre se escucha con sinceridad y emoción mientras le dedica unas palabras de despedida a su fiel amigo de cuatro patas.

"El dolor que te deja que tu papá se tenga que despedir de su mejor amigo por videollamada y ver el dolor que les genera a los dos decirse adiós", se lee en la descripción.



El hombre se muestra claramente afectado por la situación y la necesidad de decir adiós a su amado compañero de vida. Es un momento desgarrador que ha dejado a muchos usuarios conmovidos y al borde de las lágrimas.

"No me esperaste, eh. No pasa nada wey, no pasa nada. Cuídate siempre, wey. Sé buen perro" dice el hombre.



La publicación ha capturado el corazón de la comunidad en TikTok, generando una avalancha de emociones y comentarios de apoyo hacia el padre y su perro. Usuarios han compartido sus propias experiencias, mostrando solidaridad con quienes han pasado por situaciones similares.

Este emotivo video ha alcanzado cifras impresionantes en la plataforma: más de 2.6 millones de 'me gusta', y miles de comentarios llenos de empatía y mensajes de consuelo:

"Cómo el perrito veía el teléfono", "Wey avisen, me estaba riendo con el video que me salió arriba y ahorita estoy llorando", "Deberían ser eternos", "Que bonito que se pudo despedir, yo hubiera amado que mi papá se hubiera podido despedir de su mejor amigo", "No dudes que se va siendo feliz y sabiendo cuánto lo amaron, cumplió la misión de cuidarlos tanto tiempo y estar con ustedes", se lee en los comentarios.

@lousiang Te amamos por siempre mi bb, fuiste un gran amigo y protector 🫶🏻 ahora cuida a mi papi desde el cielo #fyp#dog ♬ scott street - favsoundds

El impacto que ha tenido este video es un recordatorio de la capacidad que tienen las redes sociales para conectar a las personas en un nivel emocional profundo. A pesar de que estas plataformas están llenas de contenido divertido y entretenido, este video ha demostrado que también pueden ser espacios para expresar emociones genuinas y momentos conmovedores.

Esperemos que esta historia inspire a todos a valorar aún más nuestras relaciones con los animales y a apreciar cada momento especial que compartimos con ellos. Y, sobre todo, nos recuerde la importancia de la empatía y el apoyo en momentos difíciles.