Internet recordó a los famosos que han sido "cancelados" por un país entero: México vs Tiziano

Los artistas como figuras públicas de alguna manera son un ejemplo para las personas que los siguen, por ello algunos países se han visto en la necesidad de poner límites que rebasan sus tradiciones, costumbres o reglas.

O, simplemente por que los actores, cantantes o modelos han hecho acciones que han faltado al respeto, pues no todos los territorios tienen las mismas libertades en cuanto a escuchar, hablar o vestir.

Ante esto, han sido varias ‘celebrities’ que han sido amonestadas o vetadas de diferentes lugares del mundo, aquí te decimos quienes están en la lista.

Doja Cat se pelea con sus fans de Paraguay

Doja Cat causó polémica en redes sociales luego de que se portara “prepotente” con sus fans de Paraguay.

Luego de la cancelación de su concierto en dicho país debido al clima y las fuertes lluvias, usuarios expresaron en Internet que la artista de 26 años no quiso recibir ningún tipo de regalo o tomarse fotos.



Sin embargo, lo que desató el conflicto fue que la cantante escribiera en Twitter que nadie la estaba esperando afuera del hotel en el que se hospedaba, pero sus seguidores demostraron lo contrario.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, dijo en diferentes tuits.



Esto llevó a noticias falsas, insultos, y escaló tanto que la propia famosa renunció a la música vía Twitter.

¿Justin Bieber vetado de Argentina?

Al canadiense le han prohibido la entrada al país, esto luego de que en 2013 enfureciera a sus fans por barrer el escenario con la bandera de Argentina, que más tarde reveló que se trataba de una camiseta.

‘TMZ’ informó que al salir del evento, el intérprete de ‘Peaches’ (2021), además habría ordenado a uno de sus guardaespaldas agredir a un fotógrafo.

Ante esto, el medio mencionó que el juez encargado del caso ha prohibido a Justin pisar el país, y en caso de hacerlo podría ser detenido.



Mientras que la agencia de noticias ‘AP’, dijo que los ‘beliebers’ argentinos se manifestaron con carteles que decían "Argentina necesita a Justin" y "derecho a la música".

Eso sí, este 2022, después de 9 largos años, ha sido perdonado y pisará nuevamente tierras argentinas.

Tiziano Ferro ya no es querido por mexicanas

Sus palabras hicieron que en su pleno apogeo en la década de los 2000 declinara un poco, por lo que tuvo que aclarar la situación y pedir disculpas.

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto. ¿Me entiendes? Pues tienen bigote. (...) Salma Hayek, solo una que he visto no”, dijo en una entrevista al programa ‘Che Tempo Fai’.



Actualmente Tiziano está casado con Víctor Allen.

"Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé", indicó al programa ‘Hoy’.

Katy Perry y Gigi Hadid no pueden ir a China y Richard Gere no es querido ahí

Las autoridades chinas negaron la entrada al país a Gigi Hadid y de acuerdo al medio ‘La Vanguardia’.

Fue por un video en el que la modelo aparecía imitando la pose de una galleta con forma de buda.

Con el hashtag #GigiGetOutChina, mucha gente en redes sociales pidió la salida de la estadounidense de 26 años.

"Estoy muy triste por no poder desfilar en China este año. ¡Amo a mi familia en Victoria's Secret y estaré con todas mis chicas en espíritu! No puedo esperar a sintonizar con todos para ver lo precioso que sé que va a ser el desfile, ¡y ya estoy esperando el del año que viene!", escribió en Twitter.



En cuanto a Katy Perry en 2015, durante su presentación en Taiwán, la cantante usó un llamativo vestido de girasoles y una bandera de la isla, hecho que molestó al gobierno comunista, ya que no reconoce a Taiwán como país.

En 1993, Richard Gere fue el encargado de presentar uno de los premios en los Oscar, y durante su presentación en donde denunció la ocupación china en Tíbet.

“Es horrendo, una situación horrenda de derechos humanos”, dijo el actor de ‘Pretty Woman’ (1990).



En una entrevista a ‘The Hollywood Reporter’ el actor explicó que ante sus declaraciones lo apartaron de la industria estadounidense y no ha podido participar porque China, el segundo mercado comercial de Hollywood las rechazaría.

“Hace poco alguien dijo que no podía financiar una película conmigo en ella porque molestaría a los chinos” afirmó al medio.

Beyoncé y Gwen Stefani muy sensuales para Malasia

La cantante, compositora y esposa de Jay-Z se vio en la necesidad de cancelar todos sus conciertos en Malasia después de que el Partido Islámico considerara que sus vestuarios eran demasiado sensuales.

"Hemos informado a los managers de Beyoncé sobre el asunto de sus vestidos, aunque se va a perder algo de su encanto. No podrá hacer en Malasia el tipo de show al que nos tiene acostumbrados en cualquier otro sitio. Ella es un icono de la moda, y sabemos que a menudo se pone minicamisetas y vestidos que dejan al descubierto su ombligo cuando actúa. Es una pena pedirle que no lo haga, porque sus trajes son de buen gusto y glamurosos", declaró en un comunicado Razlan Ahmad Razali, presidente de Pineapple Concerts.

Gwen Stefani, tuvo que acatarse a las normas que le impusieron para poder ofrecer su concierto en el país, y de acuerdo a ‘Reuters’, Mohamad Hilmi Ramli, presidente del grupo comentó que la Unión Nacional de Estudiantes Musulmanes de Malasia, dijo que el concierto de Stefani y su gira 'Sweet Escape', iría en contra de los valores asiáticos e islámicos locales.

“Sus videoclips que promocionan el evento son demasiado obscenos. Queremos que los organizadores cancelen el concierto, en caso contrario pediremos a las autoridades que intervengan”.



Fue así como la intérprete de ‘Rich Girl’ (2004) cautivó a sus fans de aquel país, vestida con recato, sin mostrar su piel.

"Estoy muy inspirada esta noche... Es genial estar aquí de nuevo", dijo Gwen en su concierto.

Rihanna fue declarada persona no grata en Abu Dabi

En 2013, las autoridades de la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi le pidieron a la cantante que abandonara las instalaciones.

Esto después de una sesión de fotos inapropiadas que subió a Instagram.

A pesar de cubrirse el cabello con un hijab y evitar su atuendo habitual Rihanna tuvo que salir del lugar y en un comunicado por el Centro de la Gran Mezquita informó que ya no tenía permiso para estar ahí.

"La cantante entró en una visita privada sin presentarse y sin coordinación previa con la administración. Se le pidió que se fuera antes de entrar a la mezquita después de que posó de una manera que no coincide con el estatus sagrado".

Lady Gaga vetada en Indonesia

En 2012, el concierto de Lady Gaga en Indonesia fue cancelado por las autoridades locales, después de que grupos islamistas calificaran a la estadounidense como “satánica”.

“No vamos a conceder el permiso para la actuación de Lady Gaga en Yakarta. El concierto deberá ser cancelado”, dijo un portavoz de la policía indonesia a la agencia de noticias AFP.