Joven impacta con impresionante voz idéntica a la de Amanda Miguel y se hace viral: "Imposible diferenciarlas"

José Enrique Morales Besada es un joven que ha ganado más de 700 mil seguidores en TikTok por mostrar su vida en Florida, Estados Unidos, dar consejos de cosmetología, mostrar rutinas de skincare y hablar sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado en el rostro.

Su simpatía hizo que una gran comunidad latina comenzara a consumir su contenido y algo que dejó al descubierto el pasado 19 de enero fue su gran talento para cantar como la reconocida Amanda Miguel.

Joven canta igual que Amanda Miguel y encantó a TikTok con su talento

En el material, que fue acompañado con el texto "Como cuando tu jefa te apoya y se les olvida a los dos que estaban trabajando", se puede ver a José cantando 'Así No Te Amará Jamás', uno de los éxitos más populares de la argentina junto a quien al parecer es la dueña de la estética, lugar utilizaron como escenario.

Desde un inicio el tiktoker entró en papel y usó un cepillo como micrófono para hacer su performance, poco después su jefa se uniói a él haciendo más divertida la situación, donde desbordaron talento.

El clip obtuvo en menos de una semana 4.6 millones de vistas, debido a que su voz era bastante similar a la de la cantante de 62 años.

Internet lo felicitó por tener una voz idéntica a la de Amanda Miguel y Valeria Lynch

Dentro de los comentarios los internautas comenzaron a explicar que quedaron sorprendidos por la similitud en el tono de voz, pues por un momento creyeron que estaban escuchando a la mismísima Amanda Miguel.

"OMG qué increíble voz", "Pensé que era play back", "No sabía que cantara tan bello", ""Amanda sal de ahí ese no es tu cuerpo", "Si solo escucho el video juraría que es Amanda Miguel en acústico", "Qué hermoso cantas", "Mis respetos cantas muy chingón", "Cantas genial, pensé que era voz de un vídeo o algo, lo juro", "Increíble voz la del muchacho, Tiembla Amanda Miguel", "Wow lo tuve que ver dos veces para corroborar que realmente él está cantando" o "Me erizó la piel. Podría oírlo muchas veces y yo feliz", es lo que escribieron.



Por otra parte, alertaron a José a entrar a un reality de canto para que se vuelva famoso o que simplemente comience un proyecto para demostrar su talento; sin embargo, algunas personas dudaron de su capacidad vocal, asegurando que no era su voz real.

Para responder y darles una "cachetada de guante blanco" a sus detractores el tiktoker hizo un segundo video donde se mostró en la misma peluquería barriendo la basura del piso y al mismo tiempo interpretando 'What's Up?' de la banda 4 Non Blondes, la cual se caracteriza porque los tonos de la vocalista son difíciles de alcanzar, pero él lo hizo de manera destacada.



Con el fin complacer a sus fans José posteó el 22 de enero otro cover, pero no de Amanda Miguel, sino de Valeria Lynch, el cual también se está haciendo extremadamente viral.

¿Qué te parece su interpretación? Dinos en los comentarios.