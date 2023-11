Chica es abandonada por su cita por comer muchas ostras e internautas reaccionan: "Yo tampoco pagaría la cuenta"

Equana dividió opiniones en redes sociales, entre quienes criticaron al hombre por no haber pagado y huir cobardemente, pudiendo decir antes que no llevaba mucho dinero; y otros que se impactaron ante la forma de comer de la chica y la criticaron por eso, además de su falta de sensibilidad al pedir demasiado y no querer 'cooperar' con la cuenta.