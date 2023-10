Chico cuenta su experiencia de 'terror' en el metro en México y se vuelve viral en TikTok: "Salí humillado"

El transporte público es el punto de partida para muchas historias y revelaciones que gracias a las redes sociales se han vuelto virales, sobre todo hemos sido testigos de videos que ocurren en el metro de la Ciudad de México donde muchos pasajeros 'sufren' a diario al usar este sistema.

Tal fue el caso de JP Martínez, un influencer que contó a través de su podcast la mala experiencia que tuvo al viajar en este medio de transporte.

¿Cuál fue la experiencia de terror que vivió en el metro y contó?

Con el título 'Whitexican cuenta su mala experiencia en el metro', JP subió el video de su narración a su cuenta oficial de TikTok @soyjpmartinez, mismo que ya cuenta con más de 263 mil 800 reproducciones.

"Cuando entré al metro, un chin*o, un chin*o de gente, nivel ya no me podía mover. Yo con mi mochilita, neta, levité tantito y ya no me podía mover, o sea, si yo me caía ahí, yo moría, literal me moví lo que me empujaban, pero bueno, ya estaba en el metro y dije: Ya la libré. Cuando me tenía que bajar, Yahir, le empecé a decir a la gente: Oye, voy a pasar, porque ya voy a bajar. Medios tóxicos me dijeron: 'Sí, claro' y se empezaron a reír. Dije: ¿Qué pe*o?¿Por qué se ríen, güey?", le contó el youtuber a su compañero Yahir.



El joven, quien quedó de verse con unos amigos, se trasladó de Santa Fe a Coyoacán en plena hora pico de la tarde, continuó su relato diciendo cómo la gente lo humilló, siguiendo el ejemplo de un señor que 'le hizo bullying' al no dejarlo bajar donde debía.

"Le digo a un señor: Señor, me voy a bajar aquí, y me dice: 'N'ombre, si te quisieras bajar lo hubieras dicho desde antes, ¿qué no estás viendo la cantidad de gente que hay y la cantidad de gente que va a entrar? No, pus te chin*as', pero así en voz alta, güey. Todos se empezaron a reír. Dije: Ver**, güey, no sólo no me voy a bajar, (voy a ir humillado también), y además, no sólo eso, el pueblo no está conmigo, o sea, se están riendo de mí. Entonces no es como que le voy a contestar, porque este caballero, por más ojete que se portó, tiene la razón, pero yo no entendía. Mi mente pensó: Ahorita, en Centro Médico, donde yo me tengo que bajar, se va a bajar la mayoría, entonces yo voy a poder bajar fácil. Y llegamos y ni una sola alma se bajó, más bien entraron como otras 15 personas. Entonces, güey, ya no me pude bajar".



El influencer vivió lo que vive mucha gente a diario, quienes llegan tarde a sus compromisos y a sus propios trabajos debido los miles de usuarios que saturan dicho transporte público.

"Tenía que llegar a las 6:30 y en ese momento ya eran las 7:20. Todavía este caballero se volvió a burlar de mí, porque me dijo: 'Llegas a no sé qué, llegas a no sé qué y ya llegas como a las 9'. Y ya fue como de: Ah, me estás humillando, porque la gente se sigue riendo, tienes al pueblo de tu lado, pero no dije nada, güey, y ya me bajé en la siguiente, y ya me dijo: 'Te vas a bajar, ¿te vas a bajar, verdad?', así como pen**jeándome. Y yo de: Sí, sí me voy a bajar. Empezó a mover a todos, la neta rifado, güey. Me salí, sin voltear a ver atrás, porque salí humillado de ahí. Ya me fui en Uber y llegué, tarde, pero llegué".

El chico, quien aseguró que no calculó bien por ser de Querétaro y no conocer bien dicho transporte público, confesó que se le hizo buena opción viajar en metro, debido a que en Uber le cobrarían más de $350 pesos el viaje.

"Nunca me había subido al metro más que una vez, la verdad sí me sorprendió mucho a mí, güey".



Tras esta cruda experiencia confesó que aún estaba intrigado sobre lo que debió de haber hecho en ese momento.

"No es whitexican, sólo no sabía que show", "No es ser Whitexican, yo soy de Guadalajara y la verdad uno no sabe esas cosas y se impresiona con el metro", "es que a nadie le importa si vas a bajar, se pregunta si la persona va a bajar, y ya solitos nos vamos acomodando, es cosa de unidad y entendimiento", "el pueblo no está conmigo jajajaja", "Yo iba en ese vagón, si nos teníamos que bajar en centro médico, pero nomás para molestarlo ya no nos bajamos jajaja", "Es que luego es bien liosa la gente del metro", "Te hace falta barrio, compa", "Es la mejor historia que he oído en mi vida, ¡qué locura!", "pobrecito, we, casi lloro, definitivamente Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.