Luisito Comunica revela que salió con una mujer que se reconcilió con su ex en plena cita: "Súper incómodo"

Luisito Comunica se volvió viral este 14 de enero al circular un video en el que cuenta cómo fue una desastrosa cita, en la que la mujer con la que salió terminó reconciliándose con su expareja.

El clip que se hizo viral, es un extracto de un video del canal oficial de Luisito en YouTube de hace 3 años, titulado 'El abuelo de mi novia me metió un puñetazo', en el que narra algunas de sus citas desastrosas, sin embargo esta anécdota llamó nuevamente la atención de los usuarios de TikTok.

¿Cómo fue la 'desastrosa' cita de Luisito Comunica en la que la mujer con la que salió terminó reconciliándose con su expareja?

Luisito comenzó su narración diciendo que una vez salió con una mujer que tenía un hijo, por lo que durante la cita su teléfono no paraba de sonar.

"Me decía: 'Perdón, es que dejé a mi hijo al cuidado de su padre, entonces él no sabe cuidarlo muy bien, entonces a cada rato me está hablando para preguntarme cosas' y yo, mira, todo bien, todo cool, no me gustaría interferir en esta cosa tan hermosa llamada paternidad", manifestó el influencer.



El youtuber aseguró que la cita marchaba muy bien, se estaban cayendo muy bien, tanto que acordaron 'ir a otro lado', sólo que antes de eso, la chica le pidió a Luisito ir a ver a su hijo. Al llegar al lugar, la mujer le pidió a su 'date' que la esperara en el coche.

Al cabo de 15 minutos, el influencer cuenta que regresó la chica con lágrimas en los ojos, lo cual lo sorprendió.

"Me dice: '¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí!' y yo: ¿Que qué? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Y me dice: '¡Es un patán!' Y yo: Ok, tranquilízate. Entonces, en eso, llega el exnovio, no sé, el papá del hijo, empieza a pegarle a la ventana: '¡Ábreme!' Ella me decía: '¡No, arranca, arranca!' Y yo: ¡Verde! o quiero interponerme en esto, o sea. Entonces yo, obviamente fui como: No, no, ve, habla con él, de verdad no hay pex", insistió.



Luisito recuerda que la mujer bajó del coche para hablar con el padre de su hijo, mientras que él no sabía si esperarla o irse de ahí simplemente.

"Estuvieron discutiendo así, de verdad, a un metro de mí y su discusión de repente se convirtió en un: 'Pero es que yo siempre te he amado'. Entonces, acabaron reconciliándose y acabaron besuqueándose a mi media cita, o sea, se interrumpió mi cita. Ellos reconciliándose ahí: 'Te prometo que voy a cambiar, te lo prometo'. La verdad es que me sentí súper incómodo, no supe qué hacer, prendí el coche, me fui así cautelosamente", reveló.



Al final, el youtuber admitió que le envió un último mensaje a su cita, diciéndole que qué bueno que se arreglaron las cosas entre ellos y que les deseaba lo mejor.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la narración de la 'desastrosa' cita de Luisito Comunica?

Los usuarios de TikTok lamentaron lo que pasó Luisito y se volcaron en opiniones negativas sobre lo que conlleva salir con una madre soltera, sin embargo otros lo tomaron con humor y lo reflejaron en los más de 4 mil 300 comentarios del video.

"La mujer viendo dónde está ahora Luisito mientras está embarazada por cuarta vez del patán", "Imagínate la chica jajaja de lo que se perdió", "¿Quién rechazaría a Luisito?", "Luisito hizo de Cupido", "Cuando tu esposo no te deja salir con tu novio", "Te hace falta el Temach", "Ella quería con quién ponerlo celoso", "Épica historia perturbadora", "Luisito Reconcilia", "No lo voy a superar", "Anécdota para La Cotorrisa", "Héroe sin capa", "En la vida amorosa soy Luisito", escribieron algunos.



La anécdota llamó la atención, porque sólo le pasaría a alguien que tiene muy 'mala suerte en el amor', pero hubo quienes se identificaron con el relato y aseguraron que ya les había pasado.

El clip fue subido desde la cuenta de TikTok del usuario @eltongzo414 y al momento cuenta con casi 3 millones de reproducciones y 140 mil 'me gusta'.