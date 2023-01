Joven enfurece después que su cita le pidió pagar la mitad de la cuenta: "Es que no es posible"

Existen bromas inocentes y otras muy controversiales que han dado de qué hablar en redes sociales, como aquella que creó una mamá a sus hijos al hacerles creer que el Grinch se robaría la Navidad.

Otra que también estuvo en el ojo del huracán fue la que hizo un tiktoker llamado Benfurken, quien actualmente cuenta con 7.2 millones de seguidores.

Joven le pide a su cita que pague la mitad de la cuenta en primera cita y se hace viral

Él narró en un video que la chica que le gustaba había aceptado salir con él en una cita y lanzó la pregunta a sus seguidores:

"Por fin logré salir con la niña que me gusta, pero ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo?, ¿o mitad y mitad? Averigüemoslo". Fue el texto que escribió al inicio del clip.



Tras llegar al restaurante, el creador de contenido comenzó a realizar una broma en secreto, la cual consistía en reclamarle sobre los platillos y bebidas que pedía a la joven en cuestión, lo cual hizo que ella se incomodara varias veces.

Después, mientras se encontraba solo, explicó que jamás había hecho algo así, además enfatizó que si un hombre invita a una mujer a salir por primera vez, se le "debe tratar como una dama" pagando el total de la cuenta.

Al recibir la factura, el total resultó ser de 3 mil 944 pesos mexicanos, es decir alrededor de 206 dólares, por lo cuál él comenzó a insinuarle a la chica que ambos debían pagar la mitad con la propina incluida, debido a que era mucho dinero.

Confundida, ella preguntó si estaba hablando en serio, más cuando el tiktoker mexicano le pidió efectivo extra para la gasolina.

"Es que no es posible. Es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio. Eso no se hace. Déjalo así ahorita yo lo voy a pagar y me voy en Uber, no necesito que me lleves a mi casa", resultó ser la respuesta de la joven, quien se levantó molesta.



Ante la insistencia de dividir gastos, de manera inmediata ella trató de pagar todo; sin embargo, logró evitarlo después de explicarle que todo fue una broma.

El video de TikTok tuvo opiniones divididas sobre quién debía cubrir los gastos

El tiktok terminó explotando en redes y fue visto por más de 10 millones de personas. Además, en los comentarios comenzó un debate sobre quién debía pagar el total del consumo.

"Paga quien invita 100 por ciento. Si nadie invitó entonces 50-50", "Yo digo que la muchacha también debió poner dinero", "Si dices 'te invito' tú pagas, si dices 'vamos a tal lado' cada quien paga lo suyo, pero tampoco debes aprovecharte como invitado", "Pues si me invita a comer igual le apoyo a pagar... Es mi pareja, no mi cajero automático", o "Ella no se puede enojar de esa forma, además, si tú pagas todo, que no pida lo más caro. Para mí tendría que ser 50/50". Es la manera en que reaccionaron los internautas.



Por otro lado, algunas mujeres expresaron de manera abierta que si ellas hubieran pasado por esta situación donde su cita les pidiera pagar en su primera salida, no volverían a verlo de nuevo.