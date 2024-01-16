¿Eres un hombre que resuelve? 15 lugares a los que las mujeres NO queremos ir en una primera cita
Las mujeres opinan cuáles son los peores lugares para ir con su 'date' . Tendrás que ser más creativo
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
'La primera impresión es lo que cuenta', dice la frase, y, después de tener cierto flirteo con tu 'crush', podría ya ser momento para llevarla a una primera cita en la que deberás ponerte creativo, ya que las mujeres cada vez somos más exigentes en ese aspecto.
Para que no 'la riegues' en esta primera oportunidad con aquella persona que te quita el aliento, te decimos algunos de los lugares a los que NO nos gusta que nos lleven a las mujeres, pues son un 'fail' absoluto. ¿Estás listo?
15 lugares a los que las mujeres NO queremos ir en una primera cita
1. Tu casa
A diferencia de lo que puedas pensar, si a penas es la primera cita, muchas mujeres se sienten inseguras de ir a un lugar tan a solas, además de que se puede tomar a mal, pues se puede interpretar que tu única intención es el sexo. Este lugar déjalo para después.
2. Sitios alejados de la civilización
Tal como en el primer lugar, un sitio alejado nos hace sentir inseguras, más durante la primera cita y mucho más si no lo has planteado antes de ir. El verte manejar o llevarnos kilómetros y kilómetros nos hace pensar que eres un tipo de asesino serial que quiere desaparecernos, además de que, si va mal la cita, nos dará miedo por supuesto, concluirla. Este estado de indefensión extrema no lo toleramos y créeme que estaremos molestas si nos pones en esta difícil situación.
3. Un lugar inseguro, como caminar por callejones o calles 'feas'
Por la misma razón que las opciones anteriores, un lugar como Tepito en la Ciudad de México podría no ser bien visto y mucho menos de noche por tu cita, ya que para una primera cita, no te conocemos tan bien, no confiamos ciegamente en ti y no sabemos cómo podrías reaccionar en una situación de peligro, además de que nos pones en una situación de vulnerabilidad, más si decidimos arreglarnos mucho para la ocasión.
4. Una reunión familiar
Conocer de entrada a la familia es una pésima idea, ya que le agregas estrés y presión a tu 'date', además de que te 'brincas' pasos y, aceptémoslo, te ahorras la salida. En una primera cita aún no estamos en ese punto de la relación donde queremos conocer a tu gente cercana, por lo que si llevas a tu cita a este tipo de predicamentos, créeme que saldrá huyendo.
5. El gym
Una cosa es que ambos nos pongamos de acuerdo para salir a correr o caminar en el parque si, por decir, ya somos amigos previamente, o hemos hablado de que somos muy fit. Y otra muy distinta que quieras que vayan a verte hacer tus rutinas en pesas o en la caminadora, para finalizar con un licuado de proteína, lo cual haces todas las mañanas o las noches, y como no quieres salir de tu rutina, intentas adaptar a tu cita a esto.
No dudo que hay chicas muy de gimnasio, pero cualquiera quisiera que te esforzaras un poco más. Échale más ganitas y deja el hacer ejercicio en pareja para después, cuando ya estén compenetrados.
6. Trabajo
Al igual que en una reunión familiar, el llevar a tu cita al trabajo o a una reunión de trabajo, podría no ser la mejor opción, pues es totalmente tu entorno, tienes ventaja y la pones en una situación un tanto desbalanceada, además de que la presionas. Y si no es una reunión, peor tantito. Total aburrición.
7. Eventos deportivos, como un partido de fútbol (ya sea que juegues tú o no)
A pesar de que hay muchas mujeres pamboleras, muchas de nosotras preferimos que nuestra primera cita no sea un partido de fútbol, básquetbol, etc., menos si no sabemos nada del tema, pues nos aburriremos y no lo disfrutaremos para nada. Además, si te mantienes concentrado en el partido, ¿cómo nos conoceremos?
Mucho menos si es para ir a ver a algún amigo o familiar tuyo y muchísimo menos si es para irte a ver a ti, pues aunque quieras lucirte como los grandes, en realidad la cita entera de tu 'date' será sentada sola en una banca.
8. Cine
A pesar de que el cine es uno de los lugares favoritos para las parejas, para una primera cita muchas mujeres consideran que no es adecuado, ya que no pueden entablar una conversación o conocerse mejor.
9. Antro con música a todo volumen
Lo mismo que pasa con el cine: No podemos conversar para conocernos mejor, lo cual sería el propósito principal de una primera cita. Además, esto nos indica que lo que quieres con nosotros no va muy en serio que digamos.
10. Una Clase, una conferencia aburrida o la iglesia
A menos de que nos hayamos puesto de acuerdo porque a ambos nos interesa el mismo tema o estudiamos juntos y nos apasiona aprender o saber de religión, el invitar a alguien a un lugar que sólo a ti te interesa, hará que nos la pasemos mal y nos aburramos. ¿Segunda cita? No, gracias.
11. Una Comic-on, una firma de autógrafos o un concierto de alguien que no conocemos
Nuevamente, a menos que estemos muy apasionadas por cierto cómic, seamos otakus o sea nuestro sueño conseguir un autógrafo de alguien o escucharlo cantar en vivo, si no conocemos esa cultura, no intentes integrarnos a ella de sopetón, pues saldremos huyendo despavoridamente.
12. A jugar videojuegos con tus amigos
A menos que tengamos 12 años, seamos gamers y podamos participar, esto es una mala idea por donde quiera que lo veas.
13. El Sanborn's, el Vips o cualquier otro restaurante de señoras
Una cosa es ir a tomar un café, pero en un lugar donde veremos puras familias y viejitos, o que ya es 'old fashion' sólo nos deprimirá. ¿Quién eres? ¿Nuestro abogado? ¿Nuestro empleador?
Suma puntos extras si vamos a un lugar novedoso e instagrameable.
14. Fast food
Si eres un adulto, no recomiendo para nada esta opción y menos en un centro comercial, pues se traduce como falta de interés total.
15. Hacer un deporte extremo que sólo tú sabes hacer
Hay cosas que podrían ser divertidas, pero en una primera cita, cuyo objetivo (nuevamente) es conocernos mejor y saber si hay química, atracción y entendimiento, no es una buena opción, pues tú buscarás enseñarnos a escalar, esquiar, hacer piruetas en patineta, etc., pero nosotras sólo pensaremos en no morir en el intento. El nivel de estrés subirá y definitivamente la pasaremos mal.
En cambio un parque de diversiones, si previamente te han dicho que les gustan los juegos mecánicos, puede ser una mejor opción.
Otras malas opciones para una primera cita
El usuario de X (antes Twitter) @DailyLoud publicó en octubre del 2023 una lista de 28 lugares poco propicios para una primera cita, según las respuestas de muchas mujeres, las cuales coincidieron en rankear lugares como Applebee's, Chilli's, Cheesecake Factory, Olive Garden, Wingstop, Red Lobster, IHOP, entre otros.
Además concuerda también en tu casa o departamento, el cine, clubes nocturnos, algún lugar que requiera de conducir mucho tiempo, la iglesia y los eventos deportivos, aunque agrega además a comer un helado y el boliche.
List of restaurants women refuse to go on a first date to is going viral 👀 pic.twitter.com/4myU4nsL0O— Daily Loud (@DailyLoud) October 24, 2023
¿Tú qué opinas?