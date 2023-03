Joven tiene su primera cita y lleva a su mamá con él: ella le pide que rechace a la chica

El formato de narración llamado 'story time' se popularizó con la llegada de TikTok, y cada día miles de usuarios lo usan para contar algo bueno, divertido o curioso que les haya pasado, como la joven que evitó ser asaltada gracias a unas mantecadas.

Quien decidió hacer lo mismo fue la usuaria llamada Pau Barrera (@pau_35c) con el fin de explicar cómo tuvo la peor primera cita de su vida, debido a que su pretendiente llevó a su mamá con él.

Ella inició compartiendo que ambos acordaron verse en un restaurante y si bien todo parecía marchar sin problemas, la realidad es que al ingresar, se dio cuenta de que se sentarían a comer junto a la mamá del joven, cosa que no sabía.

Su incomodidad fue inmediata después de conocerla y aunque trató de ser amable, todo se tornó bizarro cuando la señora comenzó a hacerle preguntas bastante personales.

"Durante toda la comida la señora se la pasó preguntándome cosas de puro dinero. Me preguntó que cuánto ganaban mensual mis papás; y yo dije: 'Señora, no sé. Y si supiera, no se lo diría'.



La situación continuó así cuando la señora preguntó si los papás de la chica estarían dispuestos a mantener a su novio, a lo cual no supo responder.

Tras llegar la cuenta, Pau se encontró con otro problema, la mamá de su cita quería que ella pagara la mitad, pero la tiktoker no estuvo de acuerdo porque madre e hijo consumieron tres o cuatro veces más.

La joven contestó de manera contundente a su cita

Al salir del restaurante, su cita mantuvo una breve conversación con su mamá y al terminar, se dirigió a ella para decirle lo siguiente:

"Me caíste muy bien, me gustas mucho, estás muy bonita, pero mi mamá cree que no me puedes mantener y le dije: 'Pues alguien más es muy tonto como para quererte mantener, si tú quieres eso mejor búscate a un sugar o quédate con tu mamita'.



La historia de la tiktoker se hizo viral y causó indignación entre los internautas, así como pasó con la joven que exigió que su cita pagara la comida de sus hijos por llegar tarde.

"Espero que el tipo se quede para siempre con su mamá y que ella lo cuide por siempre porque ambos se merecen", "Qué nivel de cinismo tienen la mamá y el hijo, que bueno que saliste de ahí", "No puedo creer que existan personas así de interesadas", "Pues que lo mantenga la que lo parió, que onda con ese bato, que se ponga a trabajar el holgazán" o "Con qué cara piden eso, me quedé impactada", es cómo reaccionaron aquellos que vieron su video.



Pese a la buena recepción de su historia, Pau terminó por borrar su cuenta y el video sin explicación alguna, pero el material fue rescatado y posteado en otras redes sociales.

¿Tú que piensas acerca de la historia? Dinos en los comentarios.

