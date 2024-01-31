Entretenimiento

Estadounidense que vivía en Europa regresa por el “sueño americano” y se arrepiente: “Me llevó a ser más pobre”

Año y medio después de su regreso a Estados Unidos, la tiktoker aseguró que comenzó con el proceso para regresar a Europa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Mamás latinas vs mamás gringas: este trend muestra todas sus diferencias (incluida la temida chancla)

Mujer estadounidense se volvió viral en TikTok con el testimonio de su arrepentimiento al dejar la vida en Europa para regresar a su país natal en busca del “sueño americano”, pero las cosas no resultaron como esperaba.

Estadounidense se arrepiente de regresar a su país y dejar Europa

PUBLICIDAD

Fue en noviembre pasado cuando, la tiktoker Kayleigh Donahue, a través de un video, contó que su regreso a Massachusetts luego de vivir cuatro años en Irlanda terminó por decepcionarla.

Y es que, destacó que esperaba encontrar mejores oportunidades de trabajo y, por supuesto, salariales, pero atinó por describir lo que en realidad halló como algo desconcertante.

"Realmente me sentí absorbida por el sueño americano de vivir cuando estaba en el extranjero", comentó.
Estadounidense se arrepiente de regresar a su país y dejar Europa.
Estadounidense se arrepiente de regresar a su país y dejar Europa.
Imagen TikTok

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


La mujer, quien en 2018 decidió instalarse en Dublín, Irlanda, para luego regresar a su natal Estado Unidos aseguró que la nueva mudanza no le resultó rentable, pues, aunque encontró un trabajo con sueldo competitivo, sus ahorros no se ven remunerados, pues la diferencia en los costos de vida tiene una gran diferencia.

"Literalmente he perdido dinero al regresar aquí. Conseguí un trabajo donde gané más dinero en Estados Unidos que en Irlanda, pero todavía no puedo ahorrar".


Además de las afectaciones económicas, Kayleigh Donahue puso sobre la mesa la diferencia en los beneficios laborares y es que, resaltó, en Irlanda gozaba al año de 29 días libres, pagados, mientras que, en su país, dijo, solo tiene 10.

"Lo que pensé que sería una buena decisión de regresar para ganar dinero y avanzar en mi carrera me llevó a ser más pobre", confesó.

@kayshaynee

fun update!!!!! #movingabroad #americanabroad #livingabroad #thenetherlands #fyp

♬ original sound - Kayleigh

Estadounidense se arrepiente de volver a su país y regresa a Europa

En medio del revuelo que causó su video en TikTok, la mujer, quien además comparte contenido de su día a día, publicó una actualización a sus seguidores, a quienes contó que, tras año y medio de permanecer en su país, agarraría, por segunda vez, maletas y se mudaría al extranjero.

Kayleigh Donahue compartió que, esta vez, no sería Irlanda su destino, sino Países Bajos.

PUBLICIDAD

La joven reconoció que quizá el proceso de adaptación en esta nueva aventura sea más largo pues además de acoplarse a una nueva vida tiene que aprender un nuevo idioma, pues el holandés es el que predomina en su nuevo destino.

Aunque, destacó que hay un buen manejo del inglés en la mayoría de los habitantes, en cuestiones laborales, sí tendrá que dominar el holandés. Compartió además algunos tips sobre tramites migratorios para quienes tengan en mente también emprender el vuelo hacía otro país

Relacionados:
EntretenimientoTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD