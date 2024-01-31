Estadounidense que vivía en Europa regresa por el “sueño americano” y se arrepiente: “Me llevó a ser más pobre”

Mujer estadounidense se volvió viral en TikTok con el testimonio de su arrepentimiento al dejar la vida en Europa para regresar a su país natal en busca del “sueño americano”, pero las cosas no resultaron como esperaba.

Estadounidense se arrepiente de regresar a su país y dejar Europa

PUBLICIDAD

Fue en noviembre pasado cuando, la tiktoker Kayleigh Donahue, a través de un video, contó que su regreso a Massachusetts luego de vivir cuatro años en Irlanda terminó por decepcionarla.

Y es que, destacó que esperaba encontrar mejores oportunidades de trabajo y, por supuesto, salariales, pero atinó por describir lo que en realidad halló como algo desconcertante.

"Realmente me sentí absorbida por el sueño americano de vivir cuando estaba en el extranjero", comentó.

Estadounidense se arrepiente de regresar a su país y dejar Europa. Imagen TikTok



La mujer, quien en 2018 decidió instalarse en Dublín, Irlanda, para luego regresar a su natal Estado Unidos aseguró que la nueva mudanza no le resultó rentable, pues, aunque encontró un trabajo con sueldo competitivo, sus ahorros no se ven remunerados, pues la diferencia en los costos de vida tiene una gran diferencia.

"Literalmente he perdido dinero al regresar aquí. Conseguí un trabajo donde gané más dinero en Estados Unidos que en Irlanda, pero todavía no puedo ahorrar".



Además de las afectaciones económicas, Kayleigh Donahue puso sobre la mesa la diferencia en los beneficios laborares y es que, resaltó, en Irlanda gozaba al año de 29 días libres, pagados, mientras que, en su país, dijo, solo tiene 10.

"Lo que pensé que sería una buena decisión de regresar para ganar dinero y avanzar en mi carrera me llevó a ser más pobre", confesó.

Estadounidense se arrepiente de volver a su país y regresa a Europa

En medio del revuelo que causó su video en TikTok, la mujer, quien además comparte contenido de su día a día, publicó una actualización a sus seguidores, a quienes contó que, tras año y medio de permanecer en su país, agarraría, por segunda vez, maletas y se mudaría al extranjero.

Kayleigh Donahue compartió que, esta vez, no sería Irlanda su destino, sino Países Bajos.

PUBLICIDAD

La joven reconoció que quizá el proceso de adaptación en esta nueva aventura sea más largo pues además de acoplarse a una nueva vida tiene que aprender un nuevo idioma, pues el holandés es el que predomina en su nuevo destino.