Elon Musk muestra a su robot humanoide capaz de seguir humanos y causa preocupación: “¿Y si no son tan amistosos?”

El empresario presumió nuevas imágenes del prototipo Optimus Gen 2 capaz de ejecutar movimientos tan delicados parecidos a los de un humano.

Paulina Flores.
Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

Elon Musk una vez más pone a temblar las redes sociales, donde ahora mostró una grabación en la que “sacó a caminar” a Optimus Gen 2, su robot humanoide que tiene a Internet preocupado.

‘Optimus Gen 2’, el robot humanoide de Elon Musk, sale de paseo

Apenas un par de días después de que anunció el primer implante de chip cerebral en un humano con resultados “prometedores”, el magnate sudafricano vuelve a alborotar el avispero con imágenes de su robot humanoide Optimus Gen 2.

Lo que era presentado como un futuro lejano en la ciencia ficción parece estar cada vez más cerca pues fue a través de su plataforma X, antes Twitter, que el empresario compartió imágenes nuevas del prototipo que presentó, en una versión mejorada, en diciembre del año pasado.

‘Optimus Gen 2’, el robot humanoide de Elon Musk, sale de paseo.
Elon Musk/Twitter, 20th Century Fox

El robot humanoide fue anunciado entonces como una máquina con tal agilidad que es capaz de ejecutar movimientos delicados y fluidos que le permiten realizar muchos de los servicios necesarios en el hogar como doblar ropa, cocinar, hacer las compras y hasta sacar la basura.

“Salir a caminar con Optimus”, escribió el empresario como descripción de su mensaje en el que se ve al robot humanoide, de 1.70 metros y un peso de 54 kilo, caminando ante la mirada atónita de los presentes.

Robot humanoide de Elon Musk provoca preocupación en redes

Las imágenes causaron gran impacto entre los usuarios de las diferentes redes sociales donde fue replicado el video y es que, aunque hay quienes aplauden los avances tecnológicos otros más expresaron nuevamente su preocupación sobre lo que significaría el desarrollo masivo de estos prototipos.

La preocupación sobre el desplazamiento del trabajo humano por máquinas sigue presente en muchos de los comentarios que provocó la demostración de Elon Musk.

Incluso, hubo quien habló del principio del fin de mundo y otros compararon la realidad con la ficción, sacando a relucir la película que protagonizó Will Smith, ‘Yo robot’, en 2004.

En medio del revuelo que causó el robot humanoide que Elon Musk prometió estaría disponible para el público en un futuro no lejano, resurgieron las palabras del mismo empresario en las que expresó preocupación por las posibles acciones de este tipo de robots.

“Es algo que debería preocuparnos bastante. Si un robot puede seguirte a cualquier parte, ¿qué pasa si un día reciben una actualización de software y ya no son tan amistosos?”, señaló en noviembre pasado después de la primera cumbre sobre inteligencia artificial en Reino Unido.
EntretenimientoInteligencia ArtificialElon MuskViral

