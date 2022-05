"La maternidad es hermosa y fea": escritora divide al Internet con una cruda declaración

Aunque por años se ha mantenido la idea de que ser madre es lo mejor y algo extremadamente hermoso, poco se habla sobre la presión que puede llevar ser, los retos y cómo impacta en cada mujer.

Suka Nasrallah habla de la maternidad sin tapujos

Quien lo hace de una manera honesta y a través de la poesía es la autora Suka Nasrallah, quien radica en Canadá.

Ahora es una reconocida escritora por narrar cómo ha experimentado la maternidad, desde las cosas buenas, hasta aquellas que pueden provocar tristeza, enojo, miedo y desesperación.

La madre de tres hijos se volvió famosa en redes sociales por compartir cómo vive la maternidad, la cual no siempre es de color de rosa.

Desde 2019, la profesionista está centrada en compartir sus pensamientos respecto a la maternidad y la carga de ser mujer al mismo tiempo.

Si bien lleva años expresando sus sentimientos, algunos de sus escritos se volvieron replicados en las redes sociales debido a la sinceridad que contiene.

Afirmó que la maternidad puede llevar una carga mental fuerte y la definió como "una cosa fea y hermosa a la vez". Esto hizo que muchas madres se sintieran identificadas.

"Me dirigía a ninguna parte y estaba abierta a ir a cualquier sitio. A cualquier sitio menos a casa. Cogí las llaves y quería cualquier excusa para salir. No podía respirar. Así que salí y conduje. Conduje y conduje sin querer mirar atrás. Sin querer pensar en que nadie ni nadie me necesitaba. Sin querer que me pidieran otra merienda, o un juguete o la cena o o que lavara las manos o que pusiera los calcetines.Sólo quería ser yo, sin ataduras a ningún título que significara que alguien me necesitaba. No quería ser su todo. (...)

"Me alejé, intentando desesperadamente no pensar dos veces en lo que había dejado atrás en casa porque mi mente necesitaba desesperadamente un respiro. Que alguien me necesite siempre para algo es muy duro. Te pierdes fácilmente de vista porque no eres la prioridad en este momento. Al final del día, sólo estás rebobinando para hacerlo todo de nuevo.", continuó.



Suka también expresó que se llegó a sentir culpable por tener sentimientos de ruptura con su familia en ese momento y pensar en sí misma, pero después comprendió que no tenía nada de malo.

Llevar una familia es agotador. Seguir mentalmente los deseos y necesidades de todo el mundo y los gustos y disgustos es agotador. Te dejas llevar por la corriente porque nadie puede hacerlo tan bien como tú. Lo sabes todo y, sin ti, puede que todo se desmorone. Eso es mucha presión. Es una carga enorme para que la lleve una sola persona. Una carga mental que es simplemente inconmensurable. Yo me permití quedarme en ese viaje, puse mi música a todo volumen y sólo existí para mí en ese momento. Me sentí un poco renovada y capaz de respirar.



Sus palabras llegaron a ser leídas por distintas madres de todo el mundo, quienes no dudaron en mostrarle apoyo, ya que experimentaron algo muy parecido.

"Este trabajo de la maternidad es pegajoso, es desordenado, es demasiado para manejar a veces. Pero también es mucho mejor que lo perfecto porque es real y es tuyo. La maternidad es agotadora pero estimulante y está bien decir que es hermosa y fea a la vez, ¡porque lo es!", terminó.

Todo lo narra desde su experiencia, pero ha recibido críticas

Esto ha impulsado a la autora a escribir más desde la honestidad y su propia vivencia con la maternidad; eso sí, igual ha recibido ataques y malos comentarios cuestionando su capacidad de crianza.

Una publicación suya dividió a los usuarios de Internet en junio de 2021, donde narró cómo ella estaba tomando una ducha y escuchó a su hijo llamarla 67 veces mamá, al mismo tiempo que golpeaba la puerta del baño.

Suka Nasrallah relató que no podía soportar el sonido de su voz y estaba llorando porque no podía tener 10 minutos para ella misma debido a que "una madre nunca deja de ser necesitada".

Esto generó comentarios de apoyo, no obstante también fue criticada por expresarse.

"Un día desearás volver a oír "mamá" aunque sea una vez más... aguanta, que te quieran y te necesiten es algo bueno", "Esto sería 100% inaceptable y nunca fue mi experiencia de la maternidad. Me habría espantado si mi hijo golpeara la puerta y gritara mi nombre 3 veces", "Esto es triste y bastante patético. Es una elección que hiciste tú. Es 24/7. Todo el mundo lo sabe. No era un secreto. Pero no puedes devolverlos. Son pequeños humanos. Explícales lo que vas a hacer, es decir, tiempo a solas en la ducha. Tú eres el adulto, puedes ser más astuto que ellos.Te estás privando de un tiempo maravilloso", son algunas de las posturas que tomaron los que comentaron la publicación que se encuentra en Facebook.



Toda su experiencia y dedicación a la escritura le ha dado frutos a la autora, pues ha redactado para diferentes blogs y en julio del 2021, publicó su libro titulado 'Unfiltered Truths of Motherhood: Captive & Captivated'.

Éste habla de las luchas diarias con las cuales debe lidiar una madre durante la maternidad sin importar que sea trabajadora o sea ama de casa.