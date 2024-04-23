Mamá acompaña a su hija adolescente en una salida con amigas y causa debate: ¿Es sobreprotectora?

Video Mamá se queda vigilando a su hija desde lejos en cita con amigas: desata debate

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, una madre acompañó a su hija preadolescente en su primera salida con amigas a una cafetería.

La usuaria de TikTok @blancamtzzazueta compartió el momento en que llevó a su hija al café para que se divirtiera con sus amigas, pero ella se mantuvo en una mesa diferente, vigilando sin interrumpir a las jóvenes.

La madre, llamada Blanca Martínez, explicó que su intención era cuidar a su hija mientras disfrutaba de su tiempo con amigas.

En el video se muestra cómo la niña de 11 años de edad convive con sus dos amistades y suben a una mesa en un café, mientras su mamá las filma a ellas y a sí misma.



El video se volvió viral y ya cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones.

El video generó fuertes críticas y un debate en las redes sociales. Algunos usuarios apoyaron a la madre, argumentando que su preocupación por la seguridad de su hija era comprensible, sobre todo por la edad de la pequeña. Otros, sin embargo, consideraron que la madre debería permitir que su hija tuviera más independencia en su primera salida con amigas.

"Yo me sentiría incómodo", "Tiene 11 años y con todo lo que está pasando, me parece perfecto que la acompañe", "Ojalá mi mamá hubiera ido a mis primeras salidas", "Tengo 17 años y mis en mis primeras salidas a fiestas, yo sabía que mi papá estaba ahí y eso me hizo sentir segura", "Con mis amigos quiero disfrutar, no sentirme vigilada todo el tiempo", "Es su primera salida y es normal que la mamá se preocupe", "Debería darle más distancia", "Sólo quiere cuidarla y está bien", escribieron algunos.

Las opiniones se dividieron entre quienes creían que la madre estaba siendo sobreprotectora y quienes pensaban que debería dejar que su hija disfrutara sin restricciones.

Mamá vigila a su hija en su primera salida con sus amigas y se vuelve viral Imagen TikTok