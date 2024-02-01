Mujer comparte que no sabe qué nombre le pondrá a su bebé porque el apellido de su esposo es ‘muy grosero’

Video Hijas que son igualitas a sus papás: se parecen en la forma de bailar, de comer, de reír, etc

Elegir el nombre de tu hijo debe ser una tarea muy complicada, ya que hay miles disponibles y depende del gusto de los padres, o si hay alguna historia detrás, pero una mujer ha compartido que no ha podido seleccionar uno para su segundo bebé por el apellido de su esposo.

Mujer pide ayuda para encontrar un nombre para su bebé que no suene grosero con su apellido Imagen Getty Images

Mujer confiesa que el apellido de su esposo les ha dificultado elegir el nombre de su hijo; conoce la historia

De acuerdo con el portal ‘Mirror UK’, el matrimonio tiene una hija llamada Charlotte y quiere elegir un nombre masculino para combinara para su segundo hijo.

Muchas opciones han sido descartadas por ambos debido a la primera sílaba del apellido de su esposo, ya que quiere evitar que le hagan burla en la escuela.

La mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, contó su historia en Munsnet, uno de los sitios más populares para padres en el Reino Unido, donde compartió que ambos han descartado muchos nombres para su hijo menor.



Resulta que el señor se apellida Cochrane, cuya pronunciación de la primera sílaba puede sonar a ‘pene’ en inglés. La señora resalta que su pareja rechazó todas sus propuestas de nombres porque al decirlas con el apellido puede sonar muy grosero.

“Faltan 10 semanas para el parto y realmente estamos luchando por ponernos de acuerdo con los nombres. Mi marido es extremadamente sensible sobre cómo suenan los nombres con la primera sílaba de nuestro apellido, Cochrane. A ambos nos gustó Rafferty durante un tiempo, pero siento que es muy ‘valiente’ en comparación con Charlotte.



Thomas, Arthur y Raphael fueron los nombres que propuso su esposo, mientras que ella eligió Maxwell, Joseph y Zachary, aunque al final todos fueron rechazados.

“Finley (el esposo cree que va a sonar como ‘pene delgado'), Isaac (el señor dice que no es adecuado con el apellido) y Oliver (él cree que puede sonar a ‘me encanta el pene'). ¿Qué otros nombres hay que podrían completar a Charlotte, pero que no tengan ninguna connotación fálica remota y que combine bien con Cochrane?”, escribió.

¿Qué nombre eligió para el niño?

En el foro, la mujer recibió cientos de comentarios y sugerencias de posibles nombres para el menor, mientras que otros lo tomaron de burla, cosa que ella no buscaba.

“Creo que tu marido es muy sensible”, “Podría ser Sebastían, es agradable y se puede acortar”, “Sospecho que es sensible con el tema porque a él lo molestaron en la escuela” y “Me hizo reír, pero eres muy inteligente por pensar en el futuro, mi hermana trabajó con Gaye Butt, Dick Malt y Dickie Blewer”, fueron algunos de los textos.



Lamentablemente no sabemos cuál es el nombre que eligió para el pequeño, ya que en la publicación se mantuvo anónima y no respondió a los comentarios.

