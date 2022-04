Decidió que no quería ser mamá a los 24, pero tardó 6 años en operarse por esta razón

Actualmente son muchas las mujeres que han tomado la decisión de no convertirse en mamás; de hecho algunas famosas han compartido sus razones y son muy apoyadas por sus fans.

Decidió no ser mamá y comenzó un proceso médico

La usuaria Abby Ramsey compartió, a través de su cuenta de TikTok @abbysworldsastage, su deseo de no convertirse en mamá.

Con tan sólo 24 años, subió diversos clips en los que explica su decisión para no dejar descendencia y cómo fue su proceso para conseguirlo.

Adicionalmente, una nota publicada por el portal ‘Daily Star’, el pasado 18 de febrero de 2022, detalló que fue algo complicado debido a que ella proviene de una familia muy religiosa.

Sin embargo, su experiencia con los controles de natalidad en Los Ángeles le hizo ver que no quería cuidar a un bebé, por lo que el siguiente paso fue iniciar con el proceso médico.

“Me di cuenta bastante pronto de que la idea de quedar embarazada me daba mucho miedo, y no era algo que viera en mi futuro, sin importar cuánto intentara imaginarlo. Pensé, si el control de la natalidad es tan malo, absolutamente no podría soportar estar embarazada. Hay muchas otras razones por las que no querría estar embarazada, pero ese descubrimiento hizo que pasara de ‘no quiero’ a ‘no podría'”, dijo a ‘Daily Star’.

Pasó 6 años buscando apoyo de un médico

Por otra parte, reveló en un video publicado el 2 de enero de 2022, en su cuenta de TikTok, que tuvo que pasar 6 años buscando un médico que apoyara y respetara su decisión.

En marzo de 2022, en entrevista para el portal ‘BuzzFedd’, Abby señaló que los médicos que visitó no la querían operar porque era joven.

"Los principales motivos que dieron fueron la edad y la posibilidad de arrepentimiento. Una dijo que no creía en realizar 'cirugías innecesarias' y dijo que también estaba en contra de cosas como la cirugía plástica. El tercer médico que vi básicamente insinuó que había algo malo en mí por no querer tener hijos, y dijo que necesitaba ir a terapia para arreglar mi cerebro y poder tener hijos algún día", explicó a 'BuzzFeed'.



Estos rechazos causaron que se sintiera frustrada e incluso llegó a llorar porque nadie quería apoyarla.

“Mi dolor y mis deseos y mis metas y mi vida fueron descartados por un bebé que ni siquiera existía. Una persona hipotética tenía más control sobre mi futuro que yo”, expuso a ‘BuzzFeed’.

El procedimiento no fue fácil

Abby encontró a un médico dispuesto a apoyarla y, además, la operación no fue tan costosa como esperaba, pues se apoyó en el seguro de su papá.

“Mi papá tiene un seguro realmente bueno (parte de por qué quería que el procedimiento se hiciera antes de los 26). Por ley, el seguro debe cubrir el 100 % de la esterilización real”, escribió junto a un video publicado en su cuenta de TikTok el 23 de marzo de 2022.



Éste consistió en extirpar ambas trompas de Falopio, y una ablación endometrial, que elimina una capa del endometrio, también conocido como el tejido que recubre el útero, lo que anuló la posibilidad de quedar embarazada.

A pesar de las múltiples críticas recibidas en sus redes sociales, Abby Ramsay tomó la mejor decisión para su vida apoyada por su prometido, Kurt.

“Mi pareja ha sido fantástica y está muy de acuerdo con eso. Me ha estado cuidando durante toda la recuperación. Hablamos sobre los niños y las metas de la vida desde el principio de nuestra relación. Siempre escuchas el '¿y si tu pareja quiere hijos?' o '¿y si te enamoras de alguien que quiere tener hijos?' Pero la cuestión es que no estaría con alguien que no compartiera mi visión del futuro”, finalizó la mujer al portal ‘Daily Star’, el pasado 18 de febrero de 2022.