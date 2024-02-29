Maestra pide a niños que marquen el celular de sus papás y reciben una sorpresa que hizo llorar a TikTok

Video Profesores rurales que se sacrifican por sus alumnos: viajan muchos kilómetros, les compran útiles y más

Los docentes tienen la tarea de crear actividades divertidas e innovadoras para que los niños aprendan felices y una maestra llamada Stephania De Los Santos se ganó felicitaciones de Internet porque implementó una que terminó dibujando una sonrisa en el rostro de sus alumnos. Te explicamos.

En video, niños sonríen con mensajes de sus padres al marcar sus números celulares

Fue el pasado 25 de febrero cuando en su cuenta de TikTok, @carmenstephania, compartió con sus más de 100 mil seguidores que les pidió a todos sus alumnos aprenderse el número telefónico de alguno de sus papás, ya que es de vital importancia que lo conozcan en caso de alguna emergencia.

Entonces, fue así que al hacerlo, la maestra les pidió que pasaran uno por uno al frente a marcarlo en un dibujo gigante que simulaba un celular y cuando apretaban el botón de llamar sin esperarlo recibieron un mensaje de parte de sus progenitores.

"Solo quiero decirte que eres un niño muy inteligente y hermoso", "Sabes que siempre voy a estar a tu lado", "Recuerda que trabajo para ti", "Agradezco a Dios por tenerte a mi lado", "Eres el amor de mi vida y que sin ti yo no puedo vivir", "Recuerda que eres una persona muy importante en nuestras vidas", "Eres nuestra felicidad, nuestra alegría", Te queremos mucho tu mamá y yo", "Te amo como no te imaginas" y "Te quiero mucho", son algunas de las frases que se dijeron los padres y escuchan en el clip.



Gracias a un altavoz, todos los niños pudieron escuchar las palabras de sus padres, quienes les recordaron lo valiosos e importantes que son, e inmediatamente comenzaron a sonreír, debido a que no esperaban esta sorpresa tan linda.

Imagen @carmenstephania / TikTok



Es importante destacar que @carmenstephania obtuvo la autorización de los padres y madres de sus alumnos para compartir este hermoso momento en TikTok, lo que demuestra su compromiso con la privacidad y el respeto hacia las familias de sus estudiantes.

Internet quedó conmovido con el video de TikTok y la actividad escolar

El video, con 1.6 millones de vistas, ha ganado rápidamente popularidad en la plataforma, a menos de una semana de su publicación, acumulando más de 200 mil likes y comentarios positivos de usuarios que se han conmovido por la ternura y el significado de la actividad.

"¡Qué bonito!", "Esos niños son amados y lo saben, es hermoso", "Me hizo llorar", "Quien hizo este invento para reclamarle…… me hicieron llorar", "Sus caritas lo dicen todo", "Cuando los papás se involucran definitivamente cambian la vida de sus niños, necesitamos papás presentes", "Lloré de emoción de ver a los niños sus caritas felices. Se sorprendieron", "Qué ilusión en su carita de los niños, me encantó esta dinámica" y "Llorar por desconocidos es mi pasión", es lo que explicaron.



Otros usuarios remarcaron que a pesar de estar feliz por los nenes, sintieron tristeza porque ellos jamás escucharon este tipo de palabras de sus propios padres.

"Tengo 28 años y nunca escucharé esas palabras en boca de mis padres. Si la vida me da hijos daré lo que nunca recibí", "Lloro porque quería escuchar esto de niña y jamás pasó", "Estoy llorando porque me hubiera gustado escuchar eso de pequeña, pero ahora que soy maestra la aplicaré para que mis niños tengan esa motivación", "Recordé que nunca me dijeron algo así mis papás" o "Les tengo envidia, mis papás no me decían cosas así", fue lo que externaron.

@carmenstephania En esta actividad mis alumnos se aprendieron y marcaron el numero de teléfono de mamá y papá para luego escuchar el mensaje que tenian para ellos. ❤️ Es importante hacerles saber siempre lo valiosos e importantes que son. Tengo la autorización de los padres/madres de mis alumnos para mostrar sus caritas en este video. #preescolar #niños #llamada #alumnos #kinder #maeta ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi



Sin duda, esta historia sirve como un recordatorio inspirador del impacto positivo que los maestros pueden tener en la vida de sus alumnos y la importancia de que los padres muestren afecto a sus hijos.

