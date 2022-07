¿Regresó el niño bailarín de los memes? Tiktoker parece su versión adulta y lo vuelve 'trend'

Los videos de baile ganaron fama gracias a TikTok , pero antes de eso por allá del 2011 llegó a las redes un clip muy particular que mostraba a un niño con gafas bailando en una discoteca el cual fue conocido como 'gypsy kid' y hasta el día de hoy, sus pasos son recordados.

Dicho material se replicó por todo el mundo y fue editado innumerables veces al cambiar la canción de fondo que se escuchaba, ya que los movimientos quedaban a la perfección con millones de melodías.

Los años pasaron y su imagen persistió en la memoria de todos debido a que su video sigue siendo compartido por todo el Internet y gracias a un Tiktoker volvió, pues tiene un gran parecido.

'Gypsy Kid' regresó gracias a un trend de TikTok

Resulta que en la famosa red social, se hizo tendencia el reto de crear un video donde los usuarios mostraran su parecido con algún actor poniendo de fondo la canción ‘Angeleyes’ de ABBA en su versión acelerada.

Su éxito fue tanto que incluso muchos pensaron que en los videos sí se mostraban a las personas famosas reales; sin embargo un tiktoker llamado @pokemonmasterzo, usó más creatividad para realizar el suyo.

Lo que hizo fue mostrar su parecido no con una estrella de Hollywood, sino con el reconocido niño bailarín de Internet. En el material escribió la siguiente frase: "Supéralo, han pasado como 20 años nadie te va a reconocer" y poco después, se coloca un par lentes obscuros para comenzar a bailar como aquel infante, dando a entender que se trataba de él.



Los internautas que encontraron el video pensaron por un momento que sí era la misma persona porque compartían rasgos físicos muy parecidos, además de que la edad podría coincidir ya que actualmente 'gypsy kid' tendría más de 25 años, edad que aparenta el creador de contenido, no obstante en el título del video comentó que no era el verdadero niño.

Los internautas pensaron que sí se trataba del niño bailarín de los memes

"Nos diste mucha alegría con tus pasos gracias", "Eres una leyenda, no puedo creer que apareciste de nuevo en redes", "Es un flashback muy hermoso", "El trend puede terminar ahora, tenemos un ganador", "Lol. No deberías habernos dicho que no eres tú. Me lo creí completamente", son algunos de los comentarios en la publicación original.



El clip publicado el 10 de junio acumuló más de 12 millones de vistas, 2 millones de likes y más de 3 mil comentarios que recalcaron lo bien que hizo el trend.

Una parte de los usuarios de la plataforma quedaron decepcionados al notar que el tiktoker no era aquel niño que vieron muchas veces en las redes sociales y algunos preguntaron qué había pasado con él.

Hasta el momento nadie tiene información verídica sobre su paradero o su nombre, pues siempre permaneció en el anonimato pese a que lo entrevistaron en aquella discoteca donde se le vio bailando años atrás.