¿Qué tan real es el ‘amor a primera vista'? La ciencia revela si este fenómeno existe

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

En múltiples películas y series, además de obras de teatro, literatura y la música, el concepto de ‘amor a primera vista’ se ha abordado de varias maneras, pero finalmente la ciencia reveló si esto realmente ocurre.

La ciencia explica si es verdad que existe el amor a primera vista Imagen Getty Images

El amor: Sujeto de estudio por especialistas

PUBLICIDAD

Al ser humano le gusta creer que puede encontrar a la persona indicada simplemente con una mirada. La ciencia no ha puesto en duda la atracción física que pueda surgir de esta manera, ¿pero será cierto que se puede enamorar a alguien con solo verlo una vez?

La antropóloga Helen Fisher, quien estudió la actividad cerebral de persona enamoradas con resonancias magnéticas, el amor romántico es un tema que aún no ha sido estudiado con severidad por la ciencia, ya que solo se reduce a la comprensión de neurotransmisores como la dopamina, la sustancia química detrás del instinto de supervivencia.

La especialista destacó en ‘The Royal Institution’ que el amor también se puede activar de manera instantánea, como otros mecanismos de defensa, como el miedo.

¿Existe realmente el amor a primera vista?

Para comprender este concepto, la especialista pide diferenciar la atracción física del amor, ya que son dos cosas completamente diferentes.

La doctora Deborah Lee, especialista en salud reproductiva y escritora médica compartió a ‘Live Science’ que los psicólogos no están de acuerdo con que se pueda experimentar amor verdadero cuando se ve a alguien por primera vez.

“Esto se debe a que el amor se desarrolla con el tiempo, a medida que se empeza a amar a la mente, los valores y las habilidades de la otra persona. El amor verdadero no es solo atracción sexual y pasión”, explicó.

2023 left an indelible mark on the entertainment landscape. From sold-out world tours featuring global icons like Beyoncé and Taylor Swift to visionary red-carpet spectacles for Barbie and The Little Mermaid, the year unfolded with events that not only captivated audiences but… pic.twitter.com/3qdQGe6EUk — Getty Images (@GettyImages) November 22, 2023



La especialista destaca que existe un fenómeno conocido como ‘ilusión positiva’, lo cual permite ‘cambiar’ o simplemente elegir la parte de la historia que tenemos con la persona amada. Esto quiere decir que el ser humano tiene la oportunidad de distorsionar los recuerdos, haciéndole creer que esa gran historia de amor fue a primera vista.

PUBLICIDAD

En conclusión, los científicos consideran que el amor a primera vista no existe, simplemente es atracción física que permite entablar un vínculo con esa persona. Al tener una relación y conocer sobre sus gustos, entre otros aspectos, es donde comienza el amor.

Así que en las películas, por ejemplo, los escritores han aprovechado esta confusión para crear grandes historias, como la cinta 'Diario de una pasión'.