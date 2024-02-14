¿Qué hacer para celebrar San Valentín con tu pareja? planes express y baratos que te sacaran del apuro
Con la llegada de San Valentín muchas personas buscan sorprender a sus parejas, pero no saben exactamente cómo y aquí conoceras algunas ideas originales.
Además de regalar flores, chocolates o tarjetas decoradas, las personas celebran el Día de San Valentín de diversas formas como salir a cenar, pero si quieres ser original este año te presentamos algunas ideas perfectas para sorprender a tu pareja.
Los mejores planes para celebrar San Valentín en pareja
Hacer una sesión romántica de fotografías
Seguramente ya tienes muchas fotos en pareja guardadas en el celular, pero una sesión hará que ambos demuestren su cariño de una manera única. Sin importar que sea profesional o no, ambos podrían ser de lo más creativos posando románticamente.
Algo positivo de esta actividad es que se puede realizar en cualquier lugar de su agrado, ya sea su hogar o en algún lugar al aire libre. Lo importante es imprimir las fotos para que así decoren el marco a su gusto y colgarlo en alguna habitación.
Planear un viaje fuera de la ciudad
Este año San Valentín cae en un día laboral, pero eso podría darte tiempo para planear un viaje a algún lugar rodeado de naturaleza que se encuentre a pocas horas de la ciudad, para que así tú y tu pareja se desconecten de sus rutinas por un par de días y disfruten de la compañía de ambos.
La actividad puede ser cara o barata dependiendo del presupuesto que tengas, pero lo mejor es que siempre se puede adaptar a los bolsillos, por lo cual no hay excusa de darse una escapadita.
Pintar cuadros en pareja
Si desean sacar su lado más artístico pintar cuadros juntos podría ser la opción perfecta y que requiere poco gasto, pues solo se necesitan pinturas, un lienzo blanco y pinceles para echar a volar su imaginación.
Así como lo muestra el siguiente TikTok esto se puede hacer en un espacio abierto y al finalizar, un detalle romántico que le dará un plus a la experiencia es intercambiar los cuadros con tu pareja o incluso acompañar el momento con un picnic.
@llunamengual
El arte no es lo nuestro pero al menos lo intentamos 🫶🏻
Recibir un masaje en pareja
Ir al spa a consentirse se ha vuelto cada vez más popular, pero en los últimos años la tendencia de ir en parejas aumentó de manera considerable. Si has notado que tu novio o novia se encuentra bajo mucho estrés y con dolores de espalda un masaje podría alegrarle el día, ya que será una garantía que saldrá extremadamente relajado.
Organizar una cena en casa y cocinar juntos
Es una realidad que en San Valentín todos los restaurantes están abarrotados, por ello la idea de quedarse en casa y hacer una cena con su propio sello resulta de lo más original.
Para ambientar su hogar lo mejor es decorarla con algunas flores y velas para dar ese efecto romántico, además cocinar en conjunto les dará un gran tiempo de calidad y reforzará sus habilidades como equipo. ¡Por algo dicen que los alimentos saben mejor si se preparan con amor!.
Visitar su museo favorito o asistir a una obra de teatro
Las grandes ciudades suelen tener una gran oferta cultural todos los días y tanto los museos como las obras de teatro, están al alcance de todos los presupuestos, pues algunos cuentan con entrada gratuita, lo cual hace de estas actividades las más accesibles de realizar en San Valentín.
Divertirse con juegos de mesa
En la actualidad los juegos de mesa no se limitan a las cartas o al domino, debido a que a través de los años se han creado algunos con temáticas únicas y divertidas que les dará una grata experiencia. Lo mejor es que pueden escoger entre hacerla solos o invitar a otra pareja para aumentar la diversión.
¿Qué otra actividad harías tú en San Valentín? Dinos en los comentarios.