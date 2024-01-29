¿Perfume en el pie derecho? Esto significa el nuevo ritual viral de TikTok para antes de San Valentín

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

Fue el usuario llamado 'El Chico de las fechas', quien el pasado 15 de enero, desde su cuenta oficial de TikTok (@elchicodelasfechas), difundió un ritual para encontrar pareja antes del Día de San Valentín o justo este 14 de febrero.

El video de dicho 'hechizo' ya cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones y parece ser tan fácil y efectivo que se volvió viral en la plataforma, pues muchos ya subieron sus videos al respecto.

¿En qué consiste y para qué es el nuevo ritual viral de TikTok para antes del Día de San Valentín?

Este nuevo ritual consiste en echarte perfume en el pie derecho después de bañarte, para que tu mejor amig@ consiga pareja ('el amor de su vida') antes o durante el 14 de febrero.

¿Cómo hacer el ritual si yo soy quien quiere una pareja?

La usuaria de la cuenta @secretodebruja avaló el ritual y lo reforzó, diciendo que si tú quieres conseguir la pareja, antes de ponerte el perfume debes tomarlo entre tus manos y decir unas palabras, 'intencionándolo', para que funcione adecuadamente.

"Poderoso aroma, aroma del perfume atráeme el amor, amor que siempre dure. A ti te intenciono con gran fervor y que muy rápido llegué a mí el amor".



Si eres hombre, debes aplicarlo en tu mano dominante 3 veces y si eres mujer, aplicarlo en tu pie dominante 3 veces, diciendo al terminar en ambos casos: "Hecho está, hecho está, así será".

¿Cuándo debes hacer este ritual?

Según los videos, la efectividad del ritual incrementa si se realiza entre los días 20 y 30 de enero.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a este ritual viral?

Algunas 'buenas amigas' de TikTok subieron sus videos echándose perfume por sí mismas para que su mejor amiga hallara parejas, mientras que otras, un poco más desesperadas por no pasar solas el 14 de febrero, les colocaron ellas mismas el perfume a sus amistades en el pie derecho.

Otras usuarias manifestaron que no tenían amigas y pidieron que otras personas pudieran hacer el ritual por ellas, ante lo cual otras internautas fueron solidarias.

"jajaja nunca había visto algo así", "A ver si así ya sale", "A estas alturas quiero plata no estorbo", "Pondré a todas mis amigas a perfumarse los pies, alguno debe funcionar", "¿Quién quiere ser mi amiga?", "Yo soy mi propia mejor amiga", "Yo ya me cansé de hacer muchas cosas y nunca funciona", "Espero que me funcione, porque siento que no tengo esperanzas de encontrar a alguien", "Pensé que yo era la única loca", "Mi momento ha llegado", escribieron algunas.

Aunque aún no hay inidicios de la efectividad de este ritual, se espera que en los días alrededor de San Valentín algunos de los usuarios de TikTok suban sus 'storytimes' de confirmación.