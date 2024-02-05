Zoológico lanza convocatoria para bautizar a una cucaracha como tu expareja para recaudar fondos: te explicamos
El zoológico de San Antonio, Texas, busca recaudar fondos con esta iniciativa, donde puedes nombrar a una cucaracha, una rata o un vegetal como tu expareja.
San Valentín está muy cerca a celebrarse, pero hay quienes tienen el corazón roto por una traición y siguen molestos con sus exparejas, por lo que el zoológico de San Antonio, Texas, está dando una opción para ayudarles a sanar y de paso cuidar la vida silvestre.
Zoológico ofrece la opción de nombrar a una cucaracha como tu expareja
Tras ser un éxito el año pasado, este febrero el zoológico de San Antonio, Texas, Estados Unidos, volvió a organizar una colecta de fondos llamada ‘Cry me a cockroach’ (llorame una cucaracha), en la que podrás nombrar a una cucaracha como tu expareja, o alguien que ya no sea de tu agrado, y después observar cómo sirve de alimento.
De acuerdo con su página oficial, dependiendo de la donación que elijas podrás nombrar de manera simbólica a una cucaracha, rata o vegetal, que servirán como alimento para algún otro animal que reside en el zoológico.
Who’s excited for Cry Me a Cockroach? Take part in the global phenomenon and support the zoo’s vision of securing a future for wildlife in Texas and around the world by donating to symbolically name a cockroach, rodent, or veggie after your ex! More info: https://t.co/MxQWwg6FrV pic.twitter.com/u8P9ngaLHL— San Antonio Zoological Society 🦍 (@SanAntonioZoo) January 30, 2023
Por 5 dólares (85.60 pesos mexicanos) podrás nombrar un vegetal, mientras que te costará 10 dólares (171.20 pesos mexicanos) hacer lo mismo con una cucaracha y 25 dólares (428.01 pesos mexicanos) a una rata.
“Como parte de tu donación recibirás una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que muestra tu apoyo a la recaudación de fondos ‘Cry me a cockroach’”, destaca el sitió.
De acuerdo con el sitio CNN News, el año pasado el zoológico recibió más de 8 mil donaciones de más de 30 países.
“En este momento, estamos en camino de romper el récord del año pasado, siendo 'Zach', 'Ray' y 'Adam' los nombres de ex más presentados hasta ahora”, declaró Cyle Pérez, director de relaciones públicas del zoológico.
¿En qué se utiliza el dinero que recauda el zoológico de San Antonio con ‘Cry me a Cockroach'?
La página oficial tiene una sección de preguntas y respuestas, donde destaca que todos los años se realiza este evento y puedes participar desde cualquier parte del mundo, que a través de las redes sociales de @SanAntonioZoo podrás ver cómo son alimentados los animales con la cucaracha, vegetal o rata que elegiste.
Si te preguntas en qué se utiliza el dinero que recaudan con ‘Cry me a cockroach’, destacan que es para seguir teniendo en excelentes condiciones de vida a los animales.
“Su donación a nuestra recaudación de fondos ‘Cry Me a Cockroach’ continuará ayudando al Zoológico de San Antonio en nuestra misión de asegurar un futuro para la vida silvestre”, señala.
Pero eso no es todo. El recinto aclara que las cucarachas vivas que tienen para alimentar a los animales provienen de criadores profesionales, siendo cuidadas y mantenidas por el Departamento de Reptiles en Reptile House.
Submit your ex or not-so-special someone’s name on our website! 🪳 pic.twitter.com/EWV6FdDpT4— San Antonio Zoological Society 🦍 (@SanAntonioZoo) January 17, 2024
¿Qué nombre le pondrías a una cucaracha? No olvide dejar tu respuesta en la sección de comentarios.