Parejas

Zoológico lanza convocatoria para bautizar a una cucaracha como tu expareja para recaudar fondos: te explicamos

El zoológico de San Antonio, Texas, busca recaudar fondos con esta iniciativa, donde puedes nombrar a una cucaracha, una rata o un vegetal como tu expareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Descubrieron que les 'ponían el cuerno' de la manera más inusual: desde mensajes hasta una espinilla

San Valentín está muy cerca a celebrarse, pero hay quienes tienen el corazón roto por una traición y siguen molestos con sus exparejas, por lo que el zoológico de San Antonio, Texas, está dando una opción para ayudarles a sanar y de paso cuidar la vida silvestre.

Zoológico te permite nombrar a una cucaracha como una de tus exparejas.
Zoológico te permite nombrar a una cucaracha como una de tus exparejas.
Imagen Getty Images/Grosby Group

Zoológico ofrece la opción de nombrar a una cucaracha como tu expareja

PUBLICIDAD

Tras ser un éxito el año pasado, este febrero el zoológico de San Antonio, Texas, Estados Unidos, volvió a organizar una colecta de fondos llamada ‘Cry me a cockroach’ (llorame una cucaracha), en la que podrás nombrar a una cucaracha como tu expareja, o alguien que ya no sea de tu agrado, y después observar cómo sirve de alimento.

De acuerdo con su página oficial, dependiendo de la donación que elijas podrás nombrar de manera simbólica a una cucaracha, rata o vegetal, que servirán como alimento para algún otro animal que reside en el zoológico.

Más sobre San Valentín

Él es 'El soldado enamorado': cada año espera a su amada en el mismo lugar y su historia te hará llorar
2 mins

Él es 'El soldado enamorado': cada año espera a su amada en el mismo lugar y su historia te hará llorar

Cultura Pop
10 regalos de San Valentín de último momento para que te luzcas: olvida las flores y los chocolates
3 mins

10 regalos de San Valentín de último momento para que te luzcas: olvida las flores y los chocolates

Cultura Pop
Khloé Kardashian reveló quién es su amor verdadero este San Valentín, ¡te encantará saberlo!
2 mins

Khloé Kardashian reveló quién es su amor verdadero este San Valentín, ¡te encantará saberlo!

Cultura Pop
Miley Cyrus compartió nuevas fotos de su boda que te harán suspirar de amor
2 mins

Miley Cyrus compartió nuevas fotos de su boda que te harán suspirar de amor

Cultura Pop
Chris Evans celebra San Valentín junto a su perro y nos flecha el corazón a todos
1 mins

Chris Evans celebra San Valentín junto a su perro y nos flecha el corazón a todos

Cultura Pop
Tiernas dedicatorias y fotos románticas: así celebraron los famosos San Valentín
1 mins

Tiernas dedicatorias y fotos románticas: así celebraron los famosos San Valentín

Cultura Pop
¿Qué se celebra en San GALentín y por qué el Internet está enamorado de esa fecha?
2 mins

¿Qué se celebra en San GALentín y por qué el Internet está enamorado de esa fecha?

Cultura Pop
¿San Valentín a solas? 10 canciones para sufrir de amor
1 mins

¿San Valentín a solas? 10 canciones para sufrir de amor

Cultura Pop
‘El amor es para todos’: el poderoso mensaje de Montserrat Olivier por el 14 de febrero
1 mins

‘El amor es para todos’: el poderoso mensaje de Montserrat Olivier por el 14 de febrero

Cultura Pop
¡Anti-San Valentín! 10 canciones ácidas para reírnos del amor en su día
1 mins

¡Anti-San Valentín! 10 canciones ácidas para reírnos del amor en su día

Cultura Pop


Por 5 dólares (85.60 pesos mexicanos) podrás nombrar un vegetal, mientras que te costará 10 dólares (171.20 pesos mexicanos) hacer lo mismo con una cucaracha y 25 dólares (428.01 pesos mexicanos) a una rata.

“Como parte de tu donación recibirás una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que muestra tu apoyo a la recaudación de fondos ‘Cry me a cockroach’”, destaca el sitió.


De acuerdo con el sitio CNN News, el año pasado el zoológico recibió más de 8 mil donaciones de más de 30 países.

“En este momento, estamos en camino de romper el récord del año pasado, siendo 'Zach', 'Ray' y 'Adam' los nombres de ex más presentados hasta ahora”, declaró Cyle Pérez, director de relaciones públicas del zoológico.

¿En qué se utiliza el dinero que recauda el zoológico de San Antonio con ‘Cry me a Cockroach'?

La página oficial tiene una sección de preguntas y respuestas, donde destaca que todos los años se realiza este evento y puedes participar desde cualquier parte del mundo, que a través de las redes sociales de @SanAntonioZoo podrás ver cómo son alimentados los animales con la cucaracha, vegetal o rata que elegiste.

Si te preguntas en qué se utiliza el dinero que recaudan con ‘Cry me a cockroach’, destacan que es para seguir teniendo en excelentes condiciones de vida a los animales.

“Su donación a nuestra recaudación de fondos ‘Cry Me a Cockroach’ continuará ayudando al Zoológico de San Antonio en nuestra misión de asegurar un futuro para la vida silvestre”, señala.


Pero eso no es todo. El recinto aclara que las cucarachas vivas que tienen para alimentar a los animales provienen de criadores profesionales, siendo cuidadas y mantenidas por el Departamento de Reptiles en Reptile House.


¿Qué nombre le pondrías a una cucaracha? No olvide dejar tu respuesta en la sección de comentarios.


Relacionados:
Parejaszoológico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD