Memes del Día de San Valentín llenan las redes: desde ‘soldados caídos’ hasta parejitas enamoradas

Video Mujeres les regalan flores a sus novios y ellos no pueden con la emoción: algunos lloraron

La fecha en el calendario marca que es 14 de febrero y eso solo significa una cosa: San Valentín 2024 está aquí, con todo y sus parejas presumiendo su amor por las calles, solteros que se lamentan por no tener con quién celebrar el día y quienes se refugian en sus amistades.

En redes sociales, la festividad no pasa desapercibida, por lo que, desde primera hora, se han publicado un sinfín de memes para celebrar (por no decir burlar) el amor.

Memes del día de San Valentín inundan las redes sociales este 14 de febrero

Mientras que unos buscan regalos o planes para el Día del Amor y la Amistad de último minuto, cientos de internautas se refugian en las risas.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



La mayoría estas publicaciones graciosas son de quienes pasarán el día sin pareja.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



Con memes sobre su soltería, hicieron justicia al refrán “más vale reír que llorar”.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



Cuando menos las risas son compartidas, pues sus ‘posts’ recibieron cientos de ‘likes’ en redes sociales.

me despierto, abro ig y lo único que veo son historias de san valentin pic.twitter.com/HyVMtOIm63 — lara (@esposxtasis) February 14, 2024



Hay que recordar que este 2024, San Valentín coincide con el Miércoles de Ceniza de la Iglesia católica, por lo que al menos una persona se dijo dividida sobre cuál de las fiestas celebrar.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



De igual manera, el 14 de febrero llegó con una sorpresa para los habitantes de la Ciudad de México: minutos antes de las 7 de la mañana, dos microsismos sacudieron la capital mexicana. Tampoco faltaron las bromas a ese respecto.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



La lluvia de memes de San Valentín contó hasta con la presencia de los menos románticos, que prefieren pasar el día pensando en otras cosas que en el amor.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen Instagram



El humor pesado que caracteriza a los usuarios de redes sociales no perdonó a quienes atraviesan un momento difícil en el Día de los enamorados.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen Instagram



¿Con el corazón roto, víctima de una infidelidad o de un amor no correspondido? Todos pueden reírse de su situación en las plataformas digitales, si así lo deciden.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen Instagram



Los únicos que parece sensibilizar a los internautas son los ‘soldados caídos’, es decir, quienes usan San Valentín como excusa para declarar su amor y terminan rechazados.

Pero no todo es cinismo y apatía. El romance también floreció entre los memes este Día del Amor y la Amistad.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín. Imagen X (Twitter)



Muchos demostraron que se sienten más cómodos demostrando su amor con un toque de risa que con flores o palabras románticas.

yo: q asco los enamorados



yo cuando me enamoro: pic.twitter.com/wHFslLuAVd — tom (@tomiezequiel15) February 9, 2024



Al final de cuentas, ¿para qué dedicar frases de amor a una pareja cuando, con un meme se le puede sacar una risa y expresar sus sentimientos?