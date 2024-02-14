Día de San Valentín

Memes del Día de San Valentín llenan las redes: desde ‘soldados caídos’ hasta parejitas enamoradas

No hay mejor regalo de San Valentín que la risa que te sacarán estos memes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Mujeres les regalan flores a sus novios y ellos no pueden con la emoción: algunos lloraron

La fecha en el calendario marca que es 14 de febrero y eso solo significa una cosa: San Valentín 2024 está aquí, con todo y sus parejas presumiendo su amor por las calles, solteros que se lamentan por no tener con quién celebrar el día y quienes se refugian en sus amistades.

En redes sociales, la festividad no pasa desapercibida, por lo que, desde primera hora, se han publicado un sinfín de memes para celebrar (por no decir burlar) el amor.

PUBLICIDAD

Memes del día de San Valentín inundan las redes sociales este 14 de febrero

Mientras que unos buscan regalos o planes para el Día del Amor y la Amistad de último minuto, cientos de internautas se refugian en las risas.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)


La mayoría estas publicaciones graciosas son de quienes pasarán el día sin pareja.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)


Con memes sobre su soltería, hicieron justicia al refrán “más vale reír que llorar”.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)

Más sobre Día de San Valentín

TikToker regala a chica su cita perfecta de San Valentín, pero el novio se niega a ir: ella se va sola y cumple sueño
3 mins

TikToker regala a chica su cita perfecta de San Valentín, pero el novio se niega a ir: ella se va sola y cumple sueño

Cultura Pop
Policía latino se disfraza de oso de peluche en San Valentín para realizar una detención: video se hace viral
2 mins

Policía latino se disfraza de oso de peluche en San Valentín para realizar una detención: video se hace viral

Cultura Pop
¿Qué hacer para celebrar San Valentín con tu pareja? planes express y baratos que te sacaran del apuro
3 mins

¿Qué hacer para celebrar San Valentín con tu pareja? planes express y baratos que te sacaran del apuro

Cultura Pop
San Valentín tiene un sangriento origen pagano: la verdadera historia del Día del Amor y la Amistad
3 mins

San Valentín tiene un sangriento origen pagano: la verdadera historia del Día del Amor y la Amistad

Cultura Pop
¿Perfume en el pie derecho? Esto significa el nuevo ritual viral de TikTok para antes de San Valentín
2 mins

¿Perfume en el pie derecho? Esto significa el nuevo ritual viral de TikTok para antes de San Valentín

Cultura Pop
Perrito arruina el compromiso de su dueño: se comió el lujoso anillo que daría a su novia
3 mins

Perrito arruina el compromiso de su dueño: se comió el lujoso anillo que daría a su novia

Cultura Pop
Los mejores memes de San Valentín para celebrar el 14 de febrero: de amor, soltería y más
4 mins

Los mejores memes de San Valentín para celebrar el 14 de febrero: de amor, soltería y más

Cultura Pop
Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha y apoya a una buena causa: te decimos cómo
3 mins

Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha y apoya a una buena causa: te decimos cómo

Cultura Pop


Cuando menos las risas son compartidas, pues sus ‘posts’ recibieron cientos de ‘likes’ en redes sociales.


Hay que recordar que este 2024, San Valentín coincide con el Miércoles de Ceniza de la Iglesia católica, por lo que al menos una persona se dijo dividida sobre cuál de las fiestas celebrar.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)


De igual manera, el 14 de febrero llegó con una sorpresa para los habitantes de la Ciudad de México: minutos antes de las 7 de la mañana, dos microsismos sacudieron la capital mexicana. Tampoco faltaron las bromas a ese respecto.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)


La lluvia de memes de San Valentín contó hasta con la presencia de los menos románticos, que prefieren pasar el día pensando en otras cosas que en el amor.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen Instagram


El humor pesado que caracteriza a los usuarios de redes sociales no perdonó a quienes atraviesan un momento difícil en el Día de los enamorados.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen Instagram


¿Con el corazón roto, víctima de una infidelidad o de un amor no correspondido? Todos pueden reírse de su situación en las plataformas digitales, si así lo deciden.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen Instagram


Los únicos que parece sensibilizar a los internautas son los ‘soldados caídos’, es decir, quienes usan San Valentín como excusa para declarar su amor y terminan rechazados.

Pero no todo es cinismo y apatía. El romance también floreció entre los memes este Día del Amor y la Amistad.

Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Con memes, redes sociales celebran el Día de San Valentín.
Imagen X (Twitter)


Muchos demostraron que se sienten más cómodos demostrando su amor con un toque de risa que con flores o palabras románticas.


Al final de cuentas, ¿para qué dedicar frases de amor a una pareja cuando, con un meme se le puede sacar una risa y expresar sus sentimientos?

¿Tienes otro meme del Día de San Valentín? Compártelo en los comentarios.

Relacionados:
Día de San ValentínPremio Lo NuestroAmorEntretenimientoParejasRomancesMemesRedes SocialesInternet

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD