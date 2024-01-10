Famosos

Ya existe el 'Día mundial de Belinda' y la cantante le agradeció a sus fans de la mejor manera

La cantante celebra 24 años de trayectoria artística y 3 de haber sido honrada por sus 'Belifans' con este festejo

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video ¿La nueva canción de Belinda es para Nodal? Fans encontraron supuestas pistas

Belinda es una de las estrellas más importantes en México y Latinoamérica. Inició su carrera cuando era apenas una niña y se ganó el cariño del público desde su primera aparición.


Tantos años de trayectoria le han dejado miles y miles de fans, quienes apoyan cada aspecto de su profesión y hasta de su vida personal.

PUBLICIDAD

La admiración es tal, que incluso hay un día dedicado a ella y por supuesto la cantante no dudó en agradecerlo.

belinda
belinda
Imagen Twitter


Los admiradores de la española determinaron el 10 de enero como el Día mundial de Belinda, para así celebrar sus logros y motivarla a seguir creciendo en su carrera artística.

Belinda
Belinda
Imagen Belinda/Instagram

Más sobre Famosos

Joven mexicano es confundido con Ángela Aguilar: hasta le preguntaron en dónde estaba Nodal
0:53

Joven mexicano es confundido con Ángela Aguilar: hasta le preguntaron en dónde estaba Nodal

Cultura Pop
Famosos que compitieron en los Juegos Olímpicos (o estuvieron muy cerca): Bella Hadid, Caitlyn Jenner y más
3:00

Famosos que compitieron en los Juegos Olímpicos (o estuvieron muy cerca): Bella Hadid, Caitlyn Jenner y más

Cultura Pop
Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales
3 mins

Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales

Cultura Pop
La 'gemela perdida' de Megan Fox gana 32 mil dólares por parecerse a ella: son igualitas
3 mins

La 'gemela perdida' de Megan Fox gana 32 mil dólares por parecerse a ella: son igualitas

Cultura Pop
Luego de los Premios Oscar, las estrellas de Hollywood van a este restaurante de hamburguesas
3 mins

Luego de los Premios Oscar, las estrellas de Hollywood van a este restaurante de hamburguesas

Cultura Pop
El menú de los Premios Oscar 2024: los famosos no cenarán tan glamuroso como crees
2 mins

El menú de los Premios Oscar 2024: los famosos no cenarán tan glamuroso como crees

Cultura Pop
Amanda Bynes reaparece en redes gracias a un nuevo negocio: su apariencia preocupa a fans
3 mins

Amanda Bynes reaparece en redes gracias a un nuevo negocio: su apariencia preocupa a fans

Cultura Pop
Actriz de '¡Buena suerte, Charlie!' cambió su carrera televisiva: de 'niña Disney' a CEO de una empresa espacial
3 mins

Actriz de '¡Buena suerte, Charlie!' cambió su carrera televisiva: de 'niña Disney' a CEO de una empresa espacial

Cultura Pop
Los momentos más virales de los People’s Choice Awards 2024: Adam Sandler se ganó el amor de los fans
3 mins

Los momentos más virales de los People’s Choice Awards 2024: Adam Sandler se ganó el amor de los fans

Cultura Pop
¿Harry Styles está calvo a sus 30 años? Fans muestran supuestas pruebas y desatan debate
3 mins

¿Harry Styles está calvo a sus 30 años? Fans muestran supuestas pruebas y desatan debate

Cultura Pop

¿Por qué se eligió el 10 de enero como el 'Día Mundial de Belinda'?

Esta fecha se eligió debido a que el 10 de enero del año 2000 la cantante inició su sueño de ser actriz y cantante, cuando tenía tan sólo 10 años de edad.

Imagen Televisa


Su debut se dio al protagonizar la telenovela infantil Amigos x siempre, a lado de Martín Ricca y donde dio vida a Ana Capistrán, mostrando que tenía un talento innato y un futuro prometedor.

Imagen Televisa


Hoy, a sus 34 años de edad y con 24 de carrera, es sumamente reconocida y sus canciones acaparan los primeros lugares de las listas de éxitos. Por eso, los 'Belifans' — como ellos mismos se nombran — decidieron que era el momento de expresarle todo el cariño que sienten por ella, de esta manera tan especial.

Belinda
Belinda
Imagen The Grosby Group


Para lograrlo, comenzaron a correr la noticia por redes sociales a través del hashtag #DíaMundialDeBelinda, hasta que éste se volvió tendencia en Twitter y otras plataformas.

¿Cómo celebró Belinda sus primeros 'Días Mundiales'?

Por supuesto, esto llegó a oídos de Belinda, y ella les agradeció a sus 'Belifans' desde su cuenta de Instagram.

"¡Belifans! Muchas gracias por este día, por hacerlo siempre tan especial, por estar siempre acompañándome en todo lo que hago y nunca dejarme sola", escribió la artista junto a un clip, donde la vemos interpretando uno de sus temas cuando tan solo era una niña.


La intérprete de 'Amor a primera vista' compartió un conmovedor video de una de sus primeras presentaciones en el escenario, cuando era parte del melodrama para niños, en el cual interpreta el tema 'Mi ángel de amor'. También escribió un mensaje donde les agradece por haber instaurado el día mundial de Belinda y por nunca dejar de apoyarla.


Así, queda claro que el fandom de la estrella latina es uno de los más grandes, pues tan sólo en Instagram tiene más de 16.6 millones de seguidores, y el número va en ascenso con cada proyecto que ella realiza.


Fue a partir del 2021 que cada 10 de enero se celebra el 'Día Mundial de Belinda' y puede festejarse escuchando sus discos o disfrutando de sus proyectos televisivos en Vix.

Relacionados:
FamososEntretenimientoCuriosidadesViralRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD