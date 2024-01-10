Ya existe el 'Día mundial de Belinda' y la cantante le agradeció a sus fans de la mejor manera

Belinda es una de las estrellas más importantes en México y Latinoamérica. Inició su carrera cuando era apenas una niña y se ganó el cariño del público desde su primera aparición.



Tantos años de trayectoria le han dejado miles y miles de fans, quienes apoyan cada aspecto de su profesión y hasta de su vida personal.

La admiración es tal, que incluso hay un día dedicado a ella y por supuesto la cantante no dudó en agradecerlo.

Los admiradores de la española determinaron el 10 de enero como el Día mundial de Belinda, para así celebrar sus logros y motivarla a seguir creciendo en su carrera artística.

¿Por qué se eligió el 10 de enero como el 'Día Mundial de Belinda'?

Esta fecha se eligió debido a que el 10 de enero del año 2000 la cantante inició su sueño de ser actriz y cantante, cuando tenía tan sólo 10 años de edad.

Su debut se dio al protagonizar la telenovela infantil Amigos x siempre, a lado de Martín Ricca y donde dio vida a Ana Capistrán, mostrando que tenía un talento innato y un futuro prometedor.

Hoy, a sus 34 años de edad y con 24 de carrera, es sumamente reconocida y sus canciones acaparan los primeros lugares de las listas de éxitos. Por eso, los 'Belifans' — como ellos mismos se nombran — decidieron que era el momento de expresarle todo el cariño que sienten por ella, de esta manera tan especial.

Para lograrlo, comenzaron a correr la noticia por redes sociales a través del hashtag #DíaMundialDeBelinda, hasta que éste se volvió tendencia en Twitter y otras plataformas.

¿Cómo celebró Belinda sus primeros 'Días Mundiales'?

Por supuesto, esto llegó a oídos de Belinda, y ella les agradeció a sus 'Belifans' desde su cuenta de Instagram.

"¡Belifans! Muchas gracias por este día, por hacerlo siempre tan especial, por estar siempre acompañándome en todo lo que hago y nunca dejarme sola", escribió la artista junto a un clip, donde la vemos interpretando uno de sus temas cuando tan solo era una niña.



La intérprete de 'Amor a primera vista' compartió un conmovedor video de una de sus primeras presentaciones en el escenario, cuando era parte del melodrama para niños, en el cual interpreta el tema 'Mi ángel de amor'. También escribió un mensaje donde les agradece por haber instaurado el día mundial de Belinda y por nunca dejar de apoyarla.



Así, queda claro que el fandom de la estrella latina es uno de los más grandes, pues tan sólo en Instagram tiene más de 16.6 millones de seguidores, y el número va en ascenso con cada proyecto que ella realiza.