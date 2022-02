Las icónicas frases de Belinda que marcaron a más de una generación: Internet no las olvida

En medio de todos los escándalos, la celebridad anunció su regreso a la actuación después de varios años. Sus últimas apariciones fueron en el 2010, para la serie ‘Mujeres Asesinas’ y, su participación especial, en la cinta ‘Baywatch’, en el 2017.

Y no es su único éxito, en temas musicales no sólo se volvió un éxito su canción de 'Mentiras', la cual ya tiene más de 5.3 millones de reproducciones.

Igual, la famosa, subió sus antiguos éxitos desatando la locura entre sus 'belifans' (así se nombran sus seguidores).

Por ello, entre tantos triunfos y nostalgia, aquí vamos a recordar sus frases más célebres y que se han convertido en parte del lenguaje en redes sociales.

#1 "Ganando como siempre"

Fue en 2016 cuando la cantante enfrentó un problema legal con la Procuraduría General de la República de México (Hoy Fiscalía General de la República - FGR) por presunta evasión fiscal, la cual ascendía a poco más de dos millones de pesos.

A los días de darse a conocer la noticia, asistió a un evento en el que tuvo un encuentro con la prensa, quien aprovechó a preguntarle su situación.

Ella respondió: “yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre”, palabras que se volvieron memorables.

En una entrevista para el portal ‘E! News’, en 2019, Belinda explicó cómo fue que surgió su icónica frase, la cual considera como una de sus favoritas.

“Ese día en la entrevista yo estaba como enojada y se me nota cuando digo ‘ganando como siempre, como (diciendo) ‘ya cállate’ y jamás pensé que eso se iba convertir en un lema, está padre, porque a pesar de que te pase lo peor… así como que quitas lo negativo, eso está muy divertido. Ese es mi favorito”, expresó.

#2 "Veo que todavía me extrañas"

Uno de sus romances más sonados fue con el futbolista Giovanni Dos Santos. La pareja se conoció en 2006, y fue en mayo de 2010, cuando la intérprete de ‘Egoísta’ anunció su separación a través de un mensaje de Twitter, que ya fue borrado:

"¡Buenos días! Acabo de ver la revista Caras, las fotos están increíbles, solamente quiero decirles que las hice hace un tiempo y el contenido de la información sobre mi relación con Giovanni ahora es otro. Nuestra relación terminó. El trabajo, la distancia... Somos amigos ahora. Gracias", decía el mensaje.



La buena relación de amigos continuó hasta julio de 2014, cuando Beli dio retuit a un video de su ex en el que aparecía en presunto estado etílico.

Esto desató una pelea en Twitter que concluyó con un tuit del futbolista: “veo que todavía me extrañas”.

Por supuesto, ella no se quedó de brazos cruzados y en lugar de seguir la pelea en letras, publicó una postal en sus redes sociales en donde aparece con una playera negra y en letras doradas la frase de su ex, mientras sonríe.

#3 "Yo no le veo competencia, ella no impone moda y yo sí"

Belinda es recordada por su actuación en telenovelas infantiles, pues fue la productora Rosy Ocampo quien le dio su primera oportunidad a los 10 años de edad en la telenovela 'Amigos x Siempre'.

Asimismo, trabajaron juntas hasta 2002 en la telenovela 'Cómplices al Rescate', cuando la famosa abandonó a mitad de grabaciones y en su lugar entró Daniela Lujan.

Al respecto, la productora compartió en una entrevista para Las Estrellas (Febrero, 2020) que la salida de la actriz se dio luego de que quisieran alargar la telenovela.

Las preguntas de la prensa a Belinda sobre la entrada de Daniela Luján causó que se diera una declaración que no se ha podido olvidar:

"Yo no la veo como competencia. Ella no impone moda, es una actriz, pero no es ni cantante ni impone una moda. Yo la veo normal. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir", dijo en aquel entonces.

#4 "Me parece una falta de respeto".

Fue en junio de 2015 cuando Belinda acudió como juez invitada de Cristian Castro en el reality de canto 'Me Pongo de Pie'.

Sin embargo, se desató una polémica contra las integrantes del grupo 'Ha-Ash', cuando su participante olvidó la letra de una de sus canciónes 'Bella Traición'.

Belinda expresó "Me parece una falta de respeto que no se aprendan la canción, aunque no escuchen la música de Belinda"