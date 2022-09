¿Fan de 'Atrévete a soñar’? Transforman canción de Danna Paola a música banda y así suena

Latente es un grupo musical de estilo norteño y banda que hace covers de melodías en español, es decir, graban su propia versión de una canción previamente lanzada por un otro artista, aunque no se trate del mismo género. Algo muy parecido a lo que hizo el tiktoker Natas Pantalones Parabólicos al cantar ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en inglés.

En días recientes, la agrupación cautivó a TikTok con la transformación de la canción ‘El primer día sin ti’, tema de Danna Paola en la telenovela 'Atrévete a soñar’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Grupo Latente hizo cover norteño de ‘El primer día sin ti’ de Danna Paola: video

En su cuenta oficial de TikTok, el grupo subió el videoclip del cover a petición de su seguidora Yaretzi C. Hernandez. Y en una grabación que dura 54 segundos podemos escuchar la canción al estilo banda, y así es como suena:

De inmediato, los fans de la telenovela y de Danna Paola llenaron de comentarios positivos la publicación, desde aquellos que pidieron un dueto entre los artistas hasta los que señalaron que “supera a la original”:

“Versión que no sabía que necesitaba”, “Ya me vi en la cantina llorando con esta rola de fondo”, “Ocupo que la suban a Spotify completa, para cantarla en las borracheras”, “Urge una colaboración con Danna Paola”, “Por favor un dúo con Dannita, porque esta versión es excelente”, “Me llega más su versión, sin duda supera la original”, “Creo que se escucha mejor en esta versión, Danna Paola deberías volverla a grabar con ellos”, “De chiquita yo amaba esa canción y este arreglo fue un mega plus”, “No me linchen, pero se escucha mejor esta versión”, o “Qué chulada, a mi novio le gusta esta canción, pero le da pena porque es de Danna Paola en ‘Atrévete a soñar’. Ahora sí la vamos a poder escuchar a todo volumen en el carro”.



Para los que no lo recuerden, ‘El primer día sin ti’ fue una canción lanzada por primera vez en 2007, como parte del álbum que llevaba el mismo nombre de la artista: ‘Danna Paola’. Fue grabada bajo el sello musical Universal Music Mexico y compuesta por Xavier San Martín.

Dos años después, se añadió al ‘soundtrack’ de la telenovela infantil producida por Televisa, así que la relanzaron en el disco ‘Atrévete a soñar 1.5’ allá por el 2009. Fue entonces que el sencillo se hizo muy popular debido a la exposición del melodrama, ya que incluso la mexicana lo interpretó en un capítulo disfrazada como Sherezada.

¿Ya habías escuchado algún 'cover' de la canción ‘El primer día sin ti’ de Danna Paola? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta versión del género norteño.