Recrean 'El primer día sin tí' en versión "bélica" y encanta a fans de 'Atrévete a soñar'

En 2009 se lanzó la telenovela mexicana 'Atrévete a Soñar', la cual fue todo un éxito entre los niños y adolescentes.

Las canciones que crearon para la misma también fueron hits instantáneos como 'Mundo de caramelo' o 'Pintando el amor'; no obstante, una de las más queridas fue 'El primer día sin tí', la cual interpretó Danna Paola como el personaje de Sherezada dentro de la trama.





'El primer día sin tí' canción de 'Atrévete a soñar' tiene una versión en corrido tumbado: mira el video

Pues al parecer no ha sido olvidada del todo, ya que conjunto musical mexicano conocido como Grupo Resguardo, el cual es originario de Culiacán, Sinaloa, hizo una adaptación del icónico tema al transformarlo en un corrido tumbado.

Fue a principios del mes de septiembre que publicaron el video oficial de esta nueva versión, pero su popularidad comenzó a crecer gracias a que parte del clip fue publicado en TikTok junto con la letra.

Con más de 85 mil vistas, los usuarios que eran fans de 'Atrévete a soñar' comenzaron a opinar respecto a esta nueva creación y todos concordaron que suena bastante bien sin importar que sea otro género distinto.

"Qué onda, sí me gusta", "Ahora sí a pistear con esa canción", "Qué bonito revivieron este tema", "Gracias por la canción, ya la puedo poner en una reunión muchas felicidades cantante bonito", "Cosas que jamás pensé que pasarían y resultan cool", "Está increíble", "Mis oídos han sido bendecidos con esto" o "WTF ¿por qué suena tan bien?", es la manera en que reaccionaron.



Por otro lado, se hizo un pequeño debate respecto a quién tiene la mejor interpretación, si Danna Paola o Grupo Resguardo.

"Le tengo un amor a la de Danna, pero esta versión es joya", "Ya no sé cuál de las dos versiones es mi favorita", "Qué difícil ¿Danna o Grupo Resguardo?", "Esta nueva versión no es mala, pero me quedo con Danna Paola bb", "Ya podré escuchar este rolon en las fiestas jaja con la versión de Danna me abuchearían" y "Difícil elegir una favorita", es lo que comentaron al respecto.

¿Qué piensa Danna Paola de esta canción que causa furor en TikTok?

Ante la viralidad de la canción las personas están etiquetando a Danna Paola en TikTok con la esperanza de que vea la versión "bélica" y emita su opinión, o en su defecto, que se alegre por ver cómo renació 'El primer día sin ti'.

Es importante recordar que Danna Paola es actualmente una de las intérpretes musicales más famosas en México y América Latina, además en su última gira musical recibió buena respuesta al llenar los recintos donde se presentó.



